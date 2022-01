Denuncian ocupación de la guerrilla del ELN en un pueblo de Apure

Credito: RFA

18-01-22.-La guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) habrían invadido a punta de fusil «La Gabarra», un poblado fronterizo ubicado en el estado Apure, zona fronteriza con el departamento de Arauca (Colombia). 50 hombres armados habrían tomado por la fuerza este territorio que le pertenece a Venezuela.



Según un comunicado por el «Autogobierno de la Ciudad Comunal Simón Bolívar», miembros de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) son los autores de la invasión. Según el relato, lo habrían hecho como respuesta a los enfrentamientos que sostienen con las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP), oublicó el portal Radio Fé y Alegría



A continuación, el comunicado emitido por el Autogobierno de la Ciudad Comunal Simón Bolívar:

El autogobierno de la ciudad comunal se dirige al Gobierno Bolivariano, a la Dirección Nacional y Estadal de Nuestro Partido PSUV, al pueblo venezolano y al movimiento comunal para denunciar que el día 14 de Enero del 2022 hombres armados del ELN colombiano invadieron las Comunas La Gran Unión y Víctor Díaz Ojeda, bajo el argumento de la guerra que libran con las llamadas disidencias del 10° Frente de las FARC. Esto constituye una violación inaceptable a la soberanía nacional y popular. Estos actores armados irregulares pretenden importar la violencia y el terror para desestabilizar la paz y la democracia y socavar el papel del Estado venezolano, con lo que le hacen el trabajo a la oligarquía colombiana comprometida con la agresión norteamericana que se adelanta contra el país.

En la actualidad más de 50 hombres armados tienen tomado el pueblo de la Gabarra, al más puro estilo de un ejército de ocupación extranjera, desconociendo al Estado Bolivariano, al poder popular y trayendo zozobra y terror en la población.

Las organizaciones del poder popular y de base venezolanas no somos parte de una guerra entre esos factores armados por la disputa de las rutas del narcotráfico y de los ilícitos fronterizos, pues es eso lo que está de fondo. En esas disputas no hay nada de ideología o proyecto político.



Exigimos a ambos actores armados, tanto al ELN como a las FARC, que se lleven su conflicto a otra parte, que Venezuela, Apure y la Ciudad Comunal Simón Bolívar es territorio de paz, de soberanía y democracia popular.

Cincuenta o un millón de hombres armados da igual. No podrán con la fuerza invencible de un pueblo consciente y organizado dispuesto a defender la patria de cualquier fuerza extranjera que la ofenda. Da lo mismo que sea el imperialismo norteamericano, las fuerzas armadas de la oligarquía colombiana o los grupos armados colombianos.

Desde la Ciudad Comunal Simón Bolívar nos declaramos en resistencia pacífica, democrática y patriótica contra esta invasión a nuestro país.



Hacemos un llamado a la todo el movimiento popular y comunal a solidarizarse con nosotros. Confiamos en el gobierno nacional bolivariano y pedimos su intervención.



AUTOGOBIERNO DE LA CIUDAD COMUNAL SOCIALISTA SIMÓN BOLÍVAR

