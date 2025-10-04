Efemérides del 4 de octubre: Semana del Espacio - Día de los Animales – "Cantaura" nunca más

Es 4 de octubre de 2025. Han transcurrido 277 días del año y faltan 88 días para su terminación. Hoy es sábado.

Algunas efemérides de un día como hoy, 4 de octubre:

Semana Mundial del Espacio. Del 4 al 10 de octubre: Es un evento anual que celebra la ciencia, la tecnología y su impacto en el desarrollo y mejora de la sociedad y vida humana. El tema de 2025 es: "Vivir en el espacio." Se enfoca sobre la preparación de la humanidad para hacer del espacio un "entorno habitable" mediante tecnología avanzada, resolución de problemas y "cooperación global", así como de la posible "terraformación" de otros planetas (como Marte para que puedan ser habitados). El año pasado el tema fue: "El espacio y el cambio climático", centrado en el impacto transformador de la tecnología espacial en la batalla contra el cambio climático y el uso del área orbital que rodea a la Tierra. En estas fechas se conmemoran hitos de la exploración del espacio: el 4 de octubre de 1957 se lanzó el Sputnik I, el primer satélite terrestre artificial (creado y lanzado por la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas). El establecimiento de esta semana se relaciona con la fecha del primerTratado del Espacio Exterior que tuvo efecto el 10 de Octubre de 1967, suscrito por 107 Estados, referido a los Principios que deben regir las Actividades de los Estados en la Exploración y Utilización del Espacio Ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes. Se traslada al espacio exterior o ultraterrestre la aplicación general del derecho internacional y se acuerda el concepto de no apropiación, reservando así el espacio exterior y los cuerpos celestes como libres, para exploración y uso por todos los Estados, prohibiendo a cualquier nación reclamar el territorio o sus recursos, haciendo responsables a los países del daño derivado de sus actos sobre el espacio exterior. Pero hoy empresas de grandes ricos excéntricos también están actuando sobre el expacio exterior, que cada vez se llena más de chatarra espacial en el entorno de La Tierra mientras se habla de hacer habitables otros planetas, el sistema no se muestra capaz de garantizar la habitabilidad de la propia Tierra, por la destrucción del ambiente, la alteración del clima, la contaminación y las guerras que hacen inhabitables los espacios ya habitados por poblaciones, como es el caso del genocidio y la demolición que ejecuta Israel en Gaza, además de contaminar con los resíduos de explosivos, agentes tóxicos, polvo y eliminación de plantas y animales además de personas. Día Mundial de los Animales. Fecha promovida por la Organización Mundial de Protección Animal, con el objetivo de frenar la extinción de muchas especies, así como contribuir a la divulgación y conciencia en torno a la necesidad de preocuparse por el bienestar de los animales, por su protección, regulando en función de ese fin las actividades humanas. Se hace un llamado de atención sobre el cuidado y protección de todas las especies, especialmente aquellas que se encuentran en riesgo, en un mundo en el cual constantemente se extinguen especies animales. Hace pocos días se celebró también el de los animales de granja. En 1929, el 4 de octubre, se declaró Día Mundial de los Animales, por iniciativa de la Organización Mundial de Protección Animal, en un congreso celebrado en Viena (en conmemoración del nacimiento de San Francisco de Asís en 1181 o en 1182 , cuya celebración litúrgica fue un 4 de octubre). Hoy se reconocen derechos de los animales y promover prácticas éticas y responsables en relación con ellos. Día Interamericano de la Radiodifusión. Si bien el Día Mundial de la Radio, declarado por la UNESCO, se celebra el 13 de febrero de cada año; el Día Interamericano de la Radiodifusión viene desde el 4 de octubre de 1946, fecha en la que se reunieron en México varias estaciones radiodifusoras del continente americano, que se constituyenron en Asociación Interamericana de Radiodifusión (AIR). Sin embargo es más la radiodifusión de las empresas y de los estados que la de los pueblos y sus movimientos. Día Mundial de la Sonrisa. Conmemora que se hace el primer viernes de octubre. En 1999 Harvey Ball fue el creador del símbolo iconográfico Smiley Face o emoticón de la Carita Feliz y con ese motivo surgió la fecha, que tiene la intención de ayudar a ser feliz y hacer feliz a los demás. Harvey falleció en 2001 y se creó la Harvey Ball World Smile Foundation en su honor. Todos los años realiza actividades y recauda fondos para obras benéficas, además de promover los beneficios de la sonrisa desde el punto de vista de la relación social y la amistad, del bienestar psicológico, y de la salud física incluso. La idea es contagiar la sonrisa y la risa. El calendario juliano es sustituido por el calendario gregoriano (1582). El 4 de octubre de 1582 del calendario juliano, es reemplazado por el 15 de octubre de 1582 del calendario gregoriano, desapareciendo así 10 días. Muere Santa Teresa de Ávila (1582), mística española, escritora lírico-religiosa, fundadora de las Carmelitas Descalzas y doctora de la Iglesia. Muere el pintor holandés Rembrandt (1669). Fue pintor, dibujante y grabador, uno de los mayores maestros barrocos. Nace Michael Pupin (1854). Físico serbio nacionalizado estadounidense que desarrolló un sistema para aumentar el alcance de las comunicaciones telefónicas, a través de líneas de hilo de cobre, mediante la inserción a intervalos regulares a lo largo de la línea de transmisión de una serie de bobinas de carga. Esta investigación se había llevado a cabo por Oliver Heaviside para su aplicación al cable telegráfico trasatlántico, pero nunca se había concretado en la práctica. En 1863, en Huahuaxtla, Xochitlán de Vicente Suárez: Sierra Norte de Puebla, el líder indígena Juan Francisco Lucas al frente de 250 nativos de Xochiapulco derrota a una columna de 600 franceses, en la "Batalla del Río Apulco", en el marco de la Segunda intervención francesa que hubo en México. Muere Juan Antonio Pérez Bonalde (1892). Fue un poeta y traductor venezolano considerado por la crítica como el máximo exponente de la poesía lírica del país, del romanticismo y uno de los precursores del modernismo, además de traductor de libros al español, ya que hablaba varios idiomas. Ofreció una gran contribución a la recopilación literaria. Nace Francisco Narváez (1905). Fue un artista plástico venezolano, es uno de los más importantes escultores de su país, creador entre muchas otras obras del conocido grupo escultórico "Las Toninas", que adornan la fuente de la Plaza O'Leary en Caracas. Otras de sus obras escultóricas esson la de la fuente de Parque Carabobo, y los relieves de las fachadas de los museos de Bellas Artes y Ciencias Naturales. Ganó el Premio Nacional de Escultura en 1940 y el Premio Nacional de Pintura en 1948. Nace Violeta Parra (1917), cantautora, pintora y escultora chilena. Fue la más importante folklorista de su país y será considerada la fundadora de la música popular chilena. Video con canciones de Violeta Parra. Nace Francisca Adame Hens (1922), activista española por la recuperación de la memoria histórica y poeta. Su testimonio contribuyó a reconstruir la historia de los esclavos del franquismo en el denominado Canal de los Presos, en el Bajo Guadalquivir. Fue condecorada en el año 2005 por el Gobierno andaluz con la Medalla de Andalucía. Tras pasar por la escuela de personas adultas, a la edad de 65 años empezó a escribir poesía. En 1926, nace en Caracas el productor radial Rafael Sylva Moreno, creador del programa Nuestro Insólito Universo (f. 2018). Fue un programa radial venezolano creado por Rafael Sylva Moreno y conducido por la característica voz del locutor Porfirio Torres, el cual era transmitido por la Radio Nacional de Venezuela y por otras emisoras. En breves minutos se narraban historias sorprendentes sobre diversos temas, entre los que abundaban curiosidades de la ciencia, de la vida de personajes, de la naturaleza o de misterios y rarezas inexplicables. Nace Rocío Dúrcal (1944), actriz y cantante española, considerada como la "reina de las rancheras" mexicanas y una de las mujeres de habla hispana con más ventas en la industria discográfica. En el 2005, un año antes de su muerte, recibió el Grammy Latino a la excelencia. Video con canciones de Rocío Durcal. Muere Max Planck (1947). Fue un físico, matemático y profesor alemán. Es considerado el fundador de la teoría cuántica de la física. Fue galardonado con el Premio Nobel de Física en 1918. Hoy muchísimos de los adelantos científicos y tecnológicos están basados en su teoría. La URSS lanza al espacio el "Sputnik", primer satélite artificial del mundo (1957). En 1979, alrededor de 500 estudiantes iraníes partidarios de la "revolución islamica" del ayatolá Jomeini, asaltan la embajada de Estados Unidos en Teherán. Toman decenas de rehenes estadounidenses como respuesta al hostigamiento de los EE.UU hacia el proceso político iraní y son mantenidos en cautiverio hasta el 20 de enero de 1981, fecha de su liberación. A esta situación se le llamó la "crisis de los rehenes" y los comentaristas le atribuyen la derrota del presidente Carter en sus aspiraciones de reelección en 1980 con Reagan como contrincante. Masacre de Cantaura (1982), ejecutada como parte de una operación militar y policial, llevada a cabo en el gobierno de Luis Herrera Campins, contra un grupo de guerrilleros sorprendidos sin que dieran combate, del Frente Guerrillero "Américo Silva" y del entonces partido Bandera Roja. Se produjo en las cercanías de la ciudad de Cantaura en el Estado Anzoátegui, Venezuela. Fue bombardeado un campamento compuesto por cerca de 41 guerrilleros, de los que fallecieron 23. Dentro de ese grupo hubo sobrevivientes que más tarde narrarían lo sucedido en el sitio. Pasados más de 20 años, la Fiscalía reabrió el caso. Han transcurrido más de cuatro décadas desde el hecho en espera de la justicia plena. La Antártida es declaradada "reserva natural dedicada a la paz y a la ciencia". Se firma el Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente (1991). Fue suscrito en Madrid, y entraría en vigor en 1998. Nace por la necesidad de incrementar la protección del medio ambiente antártico y de los ecosistemas dependientes y asociados. En 1993, el primer presidente elegido en Rusia, tras la disolución de la URSS, Borís Yeltsin, ordena bombardear el Parlamento ruso, institución procedente de la ex URSS para sofocar una rebelión de los diputados que se encerraron allí para presionar Yeltsin cuando decretó la disolución del Congreso de los Diputados del Pueblo de Rusia y el Sóviet Supremo de Rusia, lo que fue rechazado por los diputados, quienes se atrincheraron allí. Eran diputados que venían del Partido Comunista de la Unión Soviética (estalinista) como el mismo Yeltsin. En la madrugada del 4 de octubre de 1993, Yeltsin ordenó al ejército bombardearlo. Mueren cerca entre 150 personas (cifra oficial). Otras fuentes hablan de unas mil 500 muertes. Este fue un cruento episodio del desmantelamiento de la URSS. En 1995, el primer ministro isrealí Isaac Rabin es asesinado a balazos por disidente de nombre Yigal Amir, luego de una marcha en Tel Aviv en favor de los Acuerdos de Oslo firmados con la Organización para la Liberación de Palestina (OLP). Fue la reacción terrorista de un sector sionista radical contrario a esos acuerdos con los palestinos. Rabín había recibido en 1994 el Premio Nobel de la Paz y el Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional. En el año 2000, fallece el Nobel de Química Michael Smith, desarrollador de un método para la mutación del ácido desoxirribonucleico (ADN). Fue un químico, bioquímico y profesor universitario canadiense, de origen inglés, galardonado con el Premio Nobel de Química del año 1993. Encontró métodos para poder recodificar el ácido de desoxirribonucleico en puntos concretos, lo que se conoció como "mutagénesis dirigida", para poder variar así la composición, forma y propiedades de las proteínas. En 2002, la transnacional tabacalera Philip Morris es condenada a pagar 28.500 millones de euros a una persona enferma de cáncer de pulmón por consumir cigarrillos. Muere Mercedes Sosa (2009), cantante de música folclórica argentina, considerada la mayor exponente del folklore argentino. Se la conoció como La Voz de América Latina. Fundadora del Movimiento del Nuevo Cancionero y una de las exponentes de la Nueva canción latinoamericana. Incursionó en otros géneros como el tango, el rock y el pop. Se definía a sí misma como cantora antes que cantante. Video con éxitos de Mercedes Sosa. En Estados Unidos sale a la venta el teléfono inteligente iPhone 4S, un día antes de la muerte de Steve Jobs (2011). El 4 de octubre de 2012, Chávez protagoniza imponente cierre de campaña presidencial, bajo la lluvia. Antecedió a los comicios electorales del domingo 7 de octubre, que serían ganados por Hugo Chávez, aunque apenas podría gobernar unos meses antes de morir, tras ser reelecto. Ver: (VIDEO) Discurso de Chávez. Un relámpago en la lluvia ... (aporrea.org) En 2017, EE.UU. aprueba un proyecto de ley de seguridad fronteriza que incluye unos 10.000 millones de dólares para construir un muro fronterizo de separación con México. La Ley ha sido uno de los temas más controversiales entre demócratas y republicanos de los EE.UU, los migrantes de origen mexicano en ese país y el gobierno mexicano. Ya en 2006 el presidente estadounidense, George W. Bush, había firmado una ley para permitir la construcción de un muro a lo largo de 1.200 km de la frontera con México, habilitando así la ejecución de tan polémica obra y este política también fue impulsada por Donal Trump. En 2021 fueron suspendidos contratos relacionados con el levantamiento del mencionado muro (iniciado el período de Biden). Ver: https://www.aporrea.org/actualidad/n84574.html En 2020, el archipiélago de Nueva Caledonia, en el océano Pacífico y al Este de Australia, vota por continuar vinculada con Francia, en una consulta sobre su proceso de descolonización. Ya se había hecho un referendo en 2018 y están previstas nuevas consultas para definir el destino de este territorio y su pueblo. En 2021, se realiza en Venezuela el primer implante de células procedentes de una persona sana a una niña de 3 años de edad, que sufre una enfermedad congénita que impide la unión del hueso de la tibia. El logro se le debe a especialistas de la Unidad de Terapia Celular (UTC) del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC) y traumatólogos del Hospital Pediátrico "Niño Jesús" de Yaracuy. Ver: https://www.aporrea.org/tecno/n368262.html En 2021, varias redes sociales en Internet, incluidas Facebook, Whatsapp e Instagram, sufren ataques cibernéticos simultáneos que afectan su funcionamiento y provocan pérdidas de miles de millones de dólares, así como el robo de información personal de más de 1500 millones de usuarios. Este suceso con impacto masivo pone de relieve las vulnerabilidades de un mundo que cada vez más depende de operaciones informáticas a escala global, y no fue la primera vez que sucedía algo así. Ver: https://www.aporrea.org/tecno/n368296.html En 2022, la selección nacional de baloncesto de Venezuela se anota medalla de Plata en los Juegos Suramericanos Asunción 2022, Paraguay. Ver: https://www.aporrea.org/deportes/n377154.html

