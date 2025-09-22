Efemérides 22 de septiembre: Separada Venezuela de la Gran Colombia (1830) - Día Mundial Sin Automóviles (voluntario) Credito: Composición Aporrea / Web

Es 22 de septiembre de 2025. Han transcurrido 265 días del año y faltan 100 días para su terminación. Hoy es lunes.

Algunas efemérides de un día como hoy, 22 de septiembre:

Equinocio de septiembre. Comienzo del otoño en el hemisferio norte y de la primavera en el hemisferio sur. Es el 22 de septiembre; momento en el que la duración del día y la noche es casi igual en todo el mundo. Un equinoccio es un evento astronómico que se genera cuando el sol está alineado directamente con el ecuador del planeta, con una misma duración de los días y las noches. Cuando eso ocurre la luz solar se distribuye de manera uniforme sobre ambos hemisferios. El Equinoccio de Otoño se da anualmente entre el 22 y 23 de septiembre en el Hemisferio Norte (equinoccio otoñal), mientras que en el Hemisferio Sur se produce entre el 20 y el 21 de marzo. Cuando en el norte se inicia el otoño, en el sur comienza la primavera y viceversa. La palabra equinoccio proviene del latín, significando "noche igual". Día Mundial contra la Leucemia Mieloide Crónica. Se conmemora cada año, el 22 se septiembre. Esta fecha fue escogida por su relación con la enfermedad, ya que son los cromosomas 22 y 9 los que producen la alteración de las células madres que se encuentran en la médula ósea. La Leucemia Mieloide Crónica es una enfermedad hematológica que se genera cuando las células de la médula ósea dan lugar a una proliferación excesiva de granulocitos, un tipo de glóbulo blanco. Es el origen del 15-20% de los casos de leucemia en los adultos. Las estadísticas pueden variar de país a país, pero en general, anualmente pueden diagnosticarse entre uno y dos casos nuevos por cada 100.000 habitantes. Aunque el diagnóstico no es fácil, porque más de la mitad de las personas afectadas permanecen asintomáticas hasta que se detecta por algún exámen médico o de un análisis de sangre. Algunos de los signos y síntomas de la leucemia mieloide crónica que pueden manifestarse son: debilidad, cansancio, sudores nocturnos, pérdida de peso, episodios de fiebre, dolor en los huesos (al propagarse células leucémicas de la médula hacia la superficie de los huesos o articulaciones). Suele tratarse con inhibidores de la tirosina y a veces con transplante de células madre. Día Mundial sin Automóviles (y concluye Semana Europea de la Movilidad). Es una especie de día de parada voluntario para el vehículo de transporte personal. Con este día se busca generar conciencia ecológica, contribuyendo al cuidado de la salud de las personas y del medio ambiente, con la recomendación de elegir medios de transporte no contaminantes. El "World Carfree Day" es una jornada en la cual, se busca que al menos por un día, la gente deje el coche y encuentre formas de movilizarse que no contaminen, ya sea ir a pie, en patines, patinetas, bicicleta o vehículos de cualquier clase que no sean de combustión emisora de gases contaminantes de efecto invernadero a la atmósfera. Coincide este día con el final de la Semana Europea de la Movilidad y que es una campaña dirigida a sensibilizar, tanto a los responsables políticos como a los ciudadanos, sobre las consecuencias negativas que tiene el uso irracional del coche, carro o automovil en la ciudad, tanto para la salud pública como para el medio ambiente, y los beneficios del uso de modos de transporte más sostenibles como el transporte público, la bicicleta y los desplazamientos a pie. Se celebra cada año realizando actividades para promocionar la movilidad sostenible y fomentando el desarrollo de buenas prácticas y medidas permanentes. La gran pregunta es, cómo en países no desarrollados se puede prescindir del automóvil si no se fortalece y expande el transporte público y se ofrecen otras alternativas y condiciones de locomoción a las personas y a la sociedad. En algunos casos, no es por el "Día sin Automóviles" que deja de usarse, ni para estimular a la "movilidad" corporal de las personas, sino por la crisis del combustible, las deficiencias en el transporte y la "pelazón" para costear el pasaje, lo que obliga a ir "a pata" (como en Venezuela). Día Mundial de la Narcolepsia. Se trata de un trastorno del sueño que provoca alteraciones en la vida de los pacientes y sus familias. Es una enfermedad neurológica crónica que, entre otros síntomas, genera pérdida brusca de tono muscular ante las emociones, lo que equivale a una especie de desmayo. Un conocido presentador de televisión llegó a desmayarse en público a consecuencia de un ataque de risa. Día Mundial del Rinoceronte se celebra el 22 de septiembre de cada año con el fin de crear conciencia en la población mundial de la importancia de cuidar y proteger al rinoceronte, especie que tiene su papel en el equilibrio de los ecosistemas del mundo en los que se encuentra. Sólo viven en estado salvaje en regiones de África y de Asia, pero cada vez su población es más reducida, sobre todo por los cazadores furtivos que codician su cuerno en la trompa, al que atribuyen ciertas propiedades o simplemente para exhibirlo como trofeo. Día Internacional del Mimo y conmemoración de la muerte de Marcel Marceau. Se celebra el día de este arte cada 22 de septiembre en conmemoración a la muerte del destacadísimo mimo francés Marcel Marceau, quien murió en 2007, un día como hoy. El 22 de septiembre es el Día del Electricista (para unos), mientras que para otros es el 30 de agosto (fecha oficial). Tradicionalmente se celebraba el 22 de septiembre el Día del Electricista Venezolano, en honor a Ricardo Zuloaga, empresario pionero de la industria eléctrica en el país. A pesar de haber sido un empresario y su patrón, con no pocos conflictos de clase con sus trabajadores; en este día se suele resaltar la labor que realizan quienes trabajan de la energía eléctrica, ya que fue él quien fundó la principal empresa de esa indústria: la Electricidad de Caracas. Sin embargo existe un conflicto o dualidad en relación con la fecha del Día del Electricista, pues esta empresa (la Electricidad de Caracas) pasó a ser parte de la empresa estatal CORPOELEC, con el gobierno de Hugo Chávez, lo que trasladó la fecha conmemorativa del Electricista para el 30 de agosto, a raíz de que en 2007 se unificaron las 14 empresas del sector en Corpoelec, habiendo sido previamente nacionalizada la Electricidad de Caracas. El conflicto reside en que una fecha (22 de septiembre) es tomada por sectores proclives a la oposición antichavista y corresponde al nacimiento del empresario (no a algún evento significativo para los trabajadores como clase), mientras que la otra es reivindicada por el sector oficial y por la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores; pero resulta que la primera fecha responde a la figura del patrono privado y no de los trabajadores mismos, y la segunda se ha vuelto una fecha del Estado (también patronal), con el cual los trabajadores de la electricidad mantienen controversias o confrontaciones por el reclamo de sus resentidas reivindicaciones y derechos laborales. Inicialmente la estatización de la la empresa eléctrica se conectó con la apertura de un proceso participativo y de empoderamiento que evolucionaba hacia la cogestión, pero que luego fue truncado burocráticamente, en perjuicio de los trabajadores del sector. En 1629, la Ciudad de México (en la época colonial) queda completamente anegada luego de 36 horas seguidas de lluvia. La inundación condujo a construir un canal para drenar la cuenca lacustre de México, porque la ciudad quedó sumergida. La inundación duró hasta 1633. En 1692, último juicio por brujería de la ciudad de Salem, Estados Unidos. Las persecuciones y castigos por este motivo, fundamentalmente, realizadas en contra de mujeres, alcanzaron también a otras zonas, generando lo que se ha conocido también en otros lugares como "cacería de brujas", expresando la intolerancia religiosa y escondiendo a menudo otras causales relacionadas con las disputas de poder, represión social y ambiciones materiales, así como la opresión secularmente ejercida sobre las mujeres. En 1791 nace el inventor Michael Faraday. Vino al mundo en Londres (Reino Unido) y se formó como físico y químico, este británico que inventó la primera dinamo y fue descubridor de la inducción electromagnética y la electroquímica. Nunca quiso poner sus descubrimientos al servicio de las armas de guerra. Fue pionero en la técnica de licuar gases. En 1792 la Convención Nacional Francesa propone el nuevo calendario republicano francés que comienza en este día. Se usará hasta 1806 en Francia y sus colonias americanas y africanas. En él se intenta adaptar adaptar el calendario solar al sistema decimal y se eliminaban del mismo las referencias religiosas; el año comienza el 22 de septiembre, coincidiendo con el equinoccio de otoño en el hemisferio norte. En 1829 se firma el Tratado de Guayaquil entre Colombia y Perú. Un día como hoy en Guayaquil (Ecuador) se firma el tratado de paz que fija los límites entre la Gran Colombia y Perú. Este tratado, también fue llamado Larrea-Gual, por los ministros plenipotenciarios que lo suscribieron: José de Larrea y Loredo (Perú) y Pedro Gual (Gran Colombia). Más que de límites geografico-territoriales, fue un tratado de paz y amistad, cuyo objetivo era poner oficialmente fin a las hostilidades entre ambos países, enfrentados en guerra entre 1828 y 1829. Se dejaron las fronteras existentes entre los virreinatos de Nueva Granada y del Perú. Esto sucedió antes de que se produjera la división de la Gran Colombia en tres estados (Venezuela, Nueva Granada y Ecuador), provocando la caducidad del tratado de Guayaquil, pues los límites del Perú ya no sería con la Gran Colombia sino con Ecuador y la Nueva Granada. En 1830, Congreso de Valencia sanciona la nueva Constitución y es consumada la separación de Venezuela de la Gran Colombia. El movimiento separatista venía desde hacía varios años. Los antecedentes son una proclama de José Antonio Páez y el movimiento de "La Cosiata". Bolívar, convocó el 20 de marzo de 1830 a una asamblea constituyente con el fin de conciliar a las diferentes facciones de centralistas y federalistas en disputa y evitar la disolución pero no se logró concretar la unión de las regiones en fraccionamiento, en torno al mando de Bogotá, y esto dió paso a que se declarase la total autonomía de Venezuela. El 22 de septiembre el Congreso de Valencia sanciona la nueva Constitución y queda consumada la separación de Venezuela de la Gran Colombia. El Libertador se encontraba en Colombia, ya en su trance de muerte. Se perdió la oportunidad de construir una grande y poderosa nación latinoamericana. En 1862 en EE.UU el presidente Lincoln emite la Proclamación de Emancipación. Ésta se hará efectiva a partir del 3 de enero de 1863, con la emancipación de los esclavos de territorios rebeldes (excluye a Kentucky, Maryland, Delaware, West Virginia o Missouri, así como a los territorios confederados ocupados por los Ejércitos de la Unión). La proclama también estipula que si algún estado regresa a la Unión antes del 1 de enero de 1863, la proclamación tampoco se aplicará al mismo. De esta manera, aunque se concede la libertad a unos, se tolera la esclavitud de otros, pero la Proclama constituye un precedente parcial de abolición. En 1864, Lincoln se manifestará en favor de la Enmienda Constitucional de abolición plena de la esclavitud, que será aprobada el 6 de diciembre de 1865 y la esclavitud quedará finalmente abolida el 18 de diciembre de 1865. Ocho meses antes de eso se produjo el asesinato del presidente Abraham Lincoln. En 1863 nace el bacteriólogo Alexandre Yersin, co-descubridor del bacilo de la peste bubónica. En la localidad de Lavaux, Suiza, nace Alexandre Yersin, que será bacteriólogo franco-suizo descubridor, junto a sus colaboradores Émile Roux, Albert Calmette y Armand Borrel, del bacilo de la peste bubónica, al que ponen el nombre de "Yersinia Pestis", causante de la peste pulmonar, llamada peste bubónica y también la peste septicémica. La bacteria provocó lo que se conoció como "la Peste Negra" en Europa, que exterminó a más de 200 millones de personas. Alexandre Yersin pasó a la historia al descubrir el antídoto para la peste negra. En 1866: en Paraguay, en el marco de la invasión del país por la Triple Alianza (Argentina, Brasil y Uruguay) se libra la batalla de Curupaití, donde mueren alrededor de 9000 argentinos y menos de 100 paraguayos. Esta desproporción es atribuida a varios factores como las fortificaciones paraguayas, que no fueron destruidas por el previo bombardeo ineficaz de Brasil, el terreno desfavorable, la subestimación del enemigo, entre otros factores. Finalmente, sin embargo, paraguay terminaría derrotada. Nace Luis Agote (1868), primer profesional en aplicar transfusiones indirectas. Fue un político, médico e investigador argentino, el primer profesional en el mundo que realizó transfusiones de sangre indirectas sin que la sangre se coagulara en el recipiente que la contenía. Asimismo tuvo actuación en la política de la Provincia de Buenos Aires entre 1910 y 1920. En su honor varios barrios y calles de ciudades argentinas llevan el nombre "Luis Agote". Primera publicación de National Geographic Magazine (1888). Alexander Fleming crea el antibiótico "penicilina" (1928). La penicilina fue uno de los primeros antibióticos que se inventaron y también uno de los que más se utilizaron en todo el mundo. Gracias a él se pudieron tratar mejor muchas enfermedades infecciosas. Nace el cómico venezolano Juan Ernesto López - Pepeto (1935). Fue un actor y comediante venezolano, humorista muy reconocido y figura destacada del humor televisivo en Venezuela (participante de la Radio Rochela). Nace Junko Tabei (1939), primera mujer en escalar la montaña más alta del mundo. Fue una alpinista japonesa. Primera mujer en alcanzar la cima del Monte Everest y las Siete Cumbres. En 1941, en Vínnitsa (Ucrania), en el marco de la Segunda Guerra Mundial y en el año nuevo judío, las SS nazis matan a 6000 judíos que habían sobrevivido a la matanza de 24.000 rehenes pocos días antes. Nace Harry Almela (1953), ensayista, escritor, poeta, editor y narrador venezolano, desplegó su actividad principalmente entre los 80 y 90 en Venezuela. Fue Licenciado en Educación, mención Literatura, dictó diversos talleres literarios del CELARG y casas de la cultura. En 1991 fundó la editorial La Liebre Libre (activa hasta el 2003. Fue colaborador de publicaciones como el Papel Literario de El Nacional, miembro de movimientos poéticos. Falleció el 24 de octubre de 2017. En 1956 nace Frederick Soddy, químico inglés, premio Nobel de Química en 1921, por sus contribuciones al conocimiento de la química radiactiva y las investigaciones sobre la existencia y naturaleza de los isótopos. En 1958, nace el tenor italiano Andrea Bocelli (invidente), famoso por su popular interpretación de la canción "Vivo per lei". Se le atribuye haber revolucionado el canto lírico. Grabó varias óperas como La Bohéme, Romeo y Julieta, Tosca, Carmen, Cavalleria Rusticana, Il Trovatore, Manon Lescaut, Pagliacci, Werther, Turandot de Puccini y Aida de Verdi, entre otras. Además de cantante, es músico, multiinstrumentista, escritor y productor musical. Junto a los discos con canciones clásicas también interpretó canciones romántica. Ha vendido más de 70 millones de discos en todo el mundo. Escuchar a Andrea Bocelli – Éxitos Es un album compartido con otras voces. En 1972, en Chile, el presidente socialista Salvador Allende nacionaliza la empresa multinacional ITT, del área de telecomunicaciones. Varias transnacionales resentidas por el rescate de la soberanía chilena conspirarían para echarlo del poder de manera violenta. En 1980, Irak invade Irán y se desata la guerra entre los dos países por el control de Chatt el Arab, una de las principales vías de salida de crudo en el Golfo Pérsico (Oriente Medio). Son ingresados los restos mortales de Arístides Rojas y de Martín Tovar y Tovar, al Panteón Nacional venezolano (1983). Aristides Rojas, fue un escritor, naturalista, médico, historiador y periodista venezolano, onsiderado uno de los más notorios divulgadores científicos que ha tenido Venezuela, que destacó por sus contribuciones sobre temas científicos, históricos y geográficos. Martín Tovar y Tovar fue uno de los más importantes pintores venezolanos del siglo XIX, destacando principalmente en los géneros del retrato y de la pintura histórica. Por estas fechas en Chile, continuaban en 2011, grandes manifestaciones estudiantiles que reclamaban educación gratuíta, las de mayor intensidad que se conocieron antes del estallido social de finales de 2019 y el año 2020. Sucedieron con gran fuerza y frecuencia a lo largo de varios meses, cuando miles de estudiantes y otras personas salieron a protestar contra la negativa del Gobierno de proveer educación gratuita. Enfrentaron una dura represión, con centenares de detenidos y con víctimas de la violencia de los carabineros, en una de las demostraciones de rebeldía y reclamo de derechos más importante desde la restauración de la democrácia formal posterior al fin de la dictadura de Pinochet. La oleada de movilizaciones tuvo impacto en la consecución de reformas educativas favorales. Rechazaban que el sistema educacional chileno diese más amplia participación del sector privado que al Estado en la educación. Solo el 25 % del sistema educativo era financiado por el Estado, mientras que los estudiantes aportaban el otro 75 %. Este sistema fue originado durante la dictadura de Augusto Pinochet en los años 1980. En 2013 fallece Álvaro Mutis Jaramillo, quien fue un novelista y poeta colombiano.Vivió en México desde su juventud y hasta su muerte. Es considerado uno de los escritores hispanoamericanos contemporáneos más importantes. Entre sus principales obras, el Diario de Lecumberri (1960) y Los Trabajos Perdidos (1961). En 1973 publica su novela La Mansión de Araucaíma y presenta en España su poesía Summa de Maqroll el Gaviero. Obtiene el Premio Nacional de Letras de Colombia. Combinando la literatura y el periodismo, produce Bitácora del Reaccionario, una columna semanal, y colabora en revistas dirigidas por Octavio Paz. En televisión presenta el programa Encuentros, dedicado a entrevistas con escritores. En 2018, Henryberth Rivas, alias Morfeo, quien fue acusado de participar en atentado en contra del presidente Nicolás Maduro, es detenido cuando intentaba salir de Venezuela.El 7 de agosto, Maduro había anunciado la lista de los presuntos implicados en el atentado. En la lista se detalló que Rivas, quien presuntamente se ubicaba cerca de la tribuna presidencial, fue el encargado de la avanzada del primer grupo que habría intervenido en el atentado con el uso de drones durante un ddesfile militar. Ver: https://www.aporrea.org/ddhh/n331789.html En 2020, el presidente de Guinea, Alpha Condé, golpea públicamente a uno de sus ministros por robar fondos que serían destinados a las personas afectadas por la pandemia.El presidente protagonizó una escena que dio la vuelta al mundo, al salirse de sus casillas por enterarse de que uno de sus ministros había robado fondos que iban destinados víctimas de la pandemia del Coronavirus. El hecho se produjo en presencia de algunas personas y fue grabado y viralizado en redes sociales. Guinea, oficialmente la República de Guinea, y a veces llamada Guinea-Conakri para diferenciarla de otros países africanos como su vecino Guinea-Bisáu o Guinea Ecuatorial, es un país de África occidental, antiguamente conocido como Guinea Francesa. Ver: https://www.aporrea.org/internacionales/n359017.html

