Efemérides 8 de agosto: Nacen Emiliano Zapata (1879), y Simón Díaz (1928) - Día del Gato, y del Orgasmo Femenino

Es 8 de agosto de 2025. Han transcurrido 220 días del año y faltan 145 días para su terminación. Hoy es viernes. Las efemérides se refieren a sucesos, celebraciones o conmemoraciones significativas para un área del conocimiento, la cultura y las artes, la historia o la ciencia, ocurridos en una misma fecha, aunque en años distintos. Se incluyen días especialmente dedicados a algún tema o propósito. Algunas efemérides de un día como hoy, 8 de agosto: Día Internacional del Gato. No es la única fecha del año dedicada a estos animales domésticos y de compañía. Hay por lo menos tres fechas al año. Una es el 20 de febrero y el 29 de octubre se celebra en los EEUU. La fecha del Día del Gato en 8 de agosto tiene que ver con su época de mayor fertilidad en el hemisferio norte y fue promovida por el Fondo Internacional para el Bienestar Animal. Jocosamente comentaremos que quizas como se dice que "los gatos tienen 7 vidas"; entonces hay que celebrarles varias veces. Además de reconocer y celebrar las peculiaridades de los gatos, se pretende generar conciencia en la población, sobre los gatos abandonados y sobre la forma adecuada de tenerlos y cuidarlos, atendiéndolos como corresponde (no descuidarlos). Día Mundial del Orgasmo Femenino, fecha en la que se reconoce el derecho de las mujeres a sentir placer y a los beneficios tanto físicos como psicológicos correlativos. El orgasmo femenino (como el masculino o de cualquier pareja) es muy importante en las relaciones sexuales y en las relaciones amorosas. Esta celebración contrasta con la negación y represión de la sexualidad femenina en algunas culturas y religiones, así como con la abominable práctica que se lleva a cabo en algunos lugares de mutilar a las niñas con la ablación del clítoris. En el año 1817 tuvo lugar la Batalla de Juan Griego (segunda). Fue en la isla de Margarita donde se desarrolló esta batalla, en la lucha por la indepoendencia de Venezuela. El Mariscal Pablo Morillo había invadido la isla el 14 de julio de ese año con el fin de acabar con la resistencia de los insulares al poder español, a los que se enfrentó. Juan Griego fue saqueada por los españoles e incendiada, pero los patriotas la defendieron con gran valentía. Había habido otra batalla en Juan Griego el 16 de noviembre de 1815, pero en esa oportunidad triunfara la causa patriota. En el año 1879 nació Emiliano Zapata (f. 1919). Fue uno de los líderes militares y campesinos más importantes de la Revolución mexicana, además de ser un símbolo de la resistencia campesina en México. En el año 1900 se realizó la primera edición de la historia de la Copa Davis. Es la competición más importante del tenis masculino por equipos y se lleva a cabo en diferentes países cada año. En el año 1902, nació Paul Dirac. Fue un ingeniero eléctrico, matemático y físico teórico británico. Fue pionero en la física cuántica. En el año 1919 nació en Italia Agostino "Dino" De Laurentiis, productor de cine italiano. Contribuyó a llevar al cine italiano a la escena internacional tras la Segunda Guerra Mundial. Produjo o coprodujo más de 500 películas, de las cuales 38 fueron nominadas a los Oscar. Entre sus obras cinematográficas: Arroz amargo (1949), King Kong (1976), Orca la ballena asesina (1977), Barbarella (2014)... En 1923, nace en El Callao, estado Bolívar, Isidora Agnes, impulsora de los carnavales de El Callao. La famosa "Negra Isidora" (f. 1986). Fue una promotora de la cultura popular venezolana, también destacada sindicalista, luchadora social y fundadora del Calipso de El Callao. Escuchar calipso (con Serenata Guayanesa). En 1928, nació en el estado Aragua, Venezuela, Simón Díaz, conocido muy cariñosamente como "El Tío Simón" (f. 2014), cantante, compositor, poeta, humorista venezolano. Uno de los mayores exponentes musicales que ha tenido Venezuela. Contribuyó al rescate de la tonada llanera. Impulsó la proyección universal de la música folklórica venezolana. Entre sus más grandes éxitos está "Caballo Viejo", canción traducida en al menos 12 idiomas, e interpretada por artistas de fama internacional, como Celia Cruz, Julio Iglesias, Armando Manzanero, Daddy Yankee, Plácido Domínguez, entre otros. Durante sus 59 años de carrera artística conquistó importantes premios dentro y fuera de de Venezuela. En 2008 recibió un Grammy Latino. Alcanzó fama internacional en países del continente americano, tanto en Estados Unidos como en países de Latinoamérica y también en naciones europeas y prestigiosas orquestas del mundo hicieron y hacen sonar sus composiciones, además de numerosos músicos y orquestas venezolanas, por supuesto. Canciones de Simón Díaz en su voz En el año 1931 en Venezuela se fundó el Ateneo de Caracas. En 1945, en la II Guerra Mundial, la URSS le declara la guerra a Japón. En1955, Fidel Castro forma el "Movimiento 26 de Julio", organización que impulsó la revolución cubana. Coincide, por cierto, su formación, con el día del estallido de la revuelta contra la dictadura del general Machado en1931. En 1966, el Comité Central del Partido Comunista Chino aprueba la "Decisión sobre la Gran Revolución Cultural Proletaria" con lo que estalla el denominado "agosto rojo de Pekín". El objetivo declarado de la Revolución Cultural era preservar el comunismo chino mediante la eliminación de los restos de elementos capitalistas y lastres tradicionales de la sociedad china, y reimpulsar el pensamiento de Mao Zedong como ideario dominante dentro del Partido. La Revolución Cultural se llevó a cabo en diferentes etapas y tuvo un impacto significativo en la sociedad china. El "Agosto Rojo" se refiere a los eventos que ocurrieron en Pekín en agosto de 1966, que marcaron el inicio de la Revolución Cultural. El líder de China durante la Revolución Cultural fue Mao Zedong. En el año 1974 en los Estados Unidos, Richard Nixon renuncia a la presidencia de ese país a causa del escándalo de Watergate (1974), que reveló una red de espionaje, sobornos y uso ilegal de fondos durante la campaña del presidente estadounidense. El 24 de julio de 1974, la Corte Suprema acusó al presidente de obstruir las investigaciones judiciales, abuso de poder y ultraje al Congreso, así como de haber usado a la CIA y al FBI con fines políticos. El 8 de agosto de ese mismo año, Nixon renunció a su cargo y abandonó la Casa Blanca. Pero la política de espionaje ilegal de EE.UU. persiste, como lo revelan las filtraciones de WikiLeaks que señalan que Estados Unidos. En 2013, el exagente de la NSA, Edward Snowden, reveló que la canciller alemana, Ángela Merkel, había sido vigilada de cerca, mientras que el sitio web WikiLeaks informó que esa misma agencia espió a presidentes de Francia. Según el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, el 98 % de las comunicaciones en América Latina son interceptadas por la NSA. Ver: https://www.aporrea.org/internacionales/n275386.html En el año 1977 en Venezuela, se creó la Compañía Anónima Metro de Caracas. En el año 1990, Venezuela debuta en un Campeonato Mundial de Baloncesto al participar en el XI Campeonato Mundial de Baloncesto en Argentina. Se realizó en Argentina entre el 8 y 20 de agosto, bajo la organización de la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA) y la Confederación Argentina de Baloncesto. En el año 1999, los restos mortales de Antonio Guzmán Blanco son ingresados al Panteón Nacional. Fue un militar, estadista, caudillo, diplomático, abogado y político venezolan, partícipe y general durante la Guerra Federal, Vicepresidente, Ministro de distintas carteras y enviado diplomático del gobierno de Juan Crisóstomo Falcón entre (1 863-1868) y finalmente Presidente de Venezuela en tres ocasiones (1870-1877, 1879 -1884, y 1886-1888.) En el año 2000 en Chile, la Corte Suprema de Justicia retira la inmunidad diplomática y el cargo de "senador vitalicio" al exdictador Augusto Pinochet. En el año 2008, Beijing marcó el comienzo de los Juegos Olímpicos de verano con una gran ceremonia de inauguración de cuatro horas que incluyó un espectáculo de luces y fuegos artificiales. En 2011, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez, se comunica con el país desde Cuba, donde se encontraba bajo tratamiento del cáncer que volvía a padecer. Desde allí declara: "Sigo recuperando peso, estoy en 86,5, estoy recuperando masa muscular, el ánimo es inmejorable, regulando la marcha, sin desespero"... "Estoy aquí construyendo mi nuevo centro de gravedad, el nuevo Chávez, y concentrado en este cuerpo que aprendí a cuidarlo". Lo dice a través de un programa transmitido por Venezolana de Televisión, y recuerda anécdotas de su ingreso a la Academia Militar de Venezuela hace 40 años. El Jefe del Estado se encontraba en La Habana, Cuba, para su segundo ciclo de quimioterapias. Agregó Chávez, en ese momento que: "Los exámenes sanguíneos salieron muy bien". Reiteró que la decisión de una segunda fase de quimoterapias es para "descartar cualquier amenaza de rebrote. "Vamos bien, la primera etapa de la extracción del túmor salió bien, la primera fase de la quimioterapia salió bien", expresó. Ver: https://www.aporrea.org/actualidad/n186251.html En 2011, se tiene conocimiento de que más de 29 mil menores de cinco años murieron por hambre en sólo 90 días en el sur de Somalia, según estimaciones, reseñadas por Prensa Latina. La ONU advirtió que alrededor de 640 mil niños somalíes sufrían de malnutrición aguda, lo que a su vez aumentaba el riesgo de futuros decesos. Más de 12 millones de personas en esa región del sur del país necesitaban de auxilio alimentario inmediato, en ese momento, incluyendo casi la mitad de la población de Somali. Ver: https://www.aporrea.org/actualidad/n186269.html En 2012, el Ministerio de Agricultura y Cría de México anuncia que se sacrificaron a ocho millones de gallinas y se vacunaron a otras 66 millones en una zona rural del estado de Jalisco (este) ante el brote de gripe aviar que se detectó el 20 de junio de el mencionado año. Ver: https://www.aporrea.org/actualidad/n211509.html En 2012, Israel ordena demoler ocho localidades palestinas "porque sus militares necesitan terrenos". Ver: https://www.aporrea.org/actualidad/n211511.html En 2016, la organización ambientalista conocida como Greenpeace, alerta que uno de los efectos del Cambio Climático será la reaparición de enfermedades infecciosas que actualmente están enterradas bajo los terrenos de congelación perpetua, conocidos como permafrost. https://www.aporrea.org/internacionales/n295041.html En 2017, el Partido Comunista de Venezuela (PCV), advierte que prefieren "ir solos que apoyar a corruptos o personas que no han cumplido su compromiso con el pueblo". Dichas elecciones estaban pautadas para diciembre del mismo año. Ver: https://www.aporrea.org/ideologia/n312709.html En 2018, el presidente Maduro exhibe videos e identifica a los señalados como autores materiales y financistas del atentado en su contra con drones. Ver: https://www.aporrea.org/actualidad/n329389.html En 2018, Colombia reconoce a Palestina como un "Estado libre, independiente y soberano". En 2019, la compañía petrolera estadounidense, Chevron Corporation, advierte que el bloqueo económico promovido en Venezuela por el gobierno de los Estados Unidos, podría afectar sus ganancias. Ver: https://www.aporrea.org/energia/n345460.html En 2020, el gobierno de Isla Mauricio declara el "estado de emergencia medioambiental" por un vertido de petróleo provocado por un barco varado en sus costas. El barco que provocó el vertido de petróleo en la isla fue el MV Wakashio. Era de propiedad japonesa y tenía bandera panameña. El barco transportaba 3.800 toneladas de fuel oil. Mauricio está ubicada en el Océano Índico, al este de la gran isla africana de Madagascar. En un día como hoy, en 2023, las noticias dan a conocer la solidaridad de la Confederación Sindical Internacional (CSI) y Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas (CSA), frente a la condena judicial a sindicalistas en Venezuela. Rechazaron la decisión porque "no favorece el clima democrático para el ejercicio de la actividad sindical y criminaliza a los dirigentes sindicales". Ver: CSA-CSI Frente a la condena a Sindicalistas en Venezuela (aporrea.org) En 2024, Amnistía Internacional condena el uso de aplicación en Venezuela para denunciar a manifestantes. Ver:

Búsqueda de Efemérides en Aporrea: Utiliza nuestro Buscador, colocando allí la palabra Efemérides con el día y el mes que se quiere encontrar. También se puede utilizar el Archivo cronológico de noticias publicadas cada día desde que apareció Aporrea en 2002: Aporrea - Archivo de noticias y artículos Por razones de extensión se publica sólo una selección y otras efemérides de la fecha que esta vez son omitidas se podrían ir incluyendo en versiones de próximos años. Aporrea como página alternativa del movimiento obrero y popular autónomo y combativo, pone especial énfasis en efemérides que atañen a la historia, los personajes y la lucha revolucionaria de la clase obrera y los sectores populares en el mundo y en Venezuela.