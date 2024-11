Efemérides 18 noviembre: Asesinato de Danilo (2004) - Día de la Alimentación (Venezuela) - Nace Josefina Urbina, publicadora de Aporrea (f. 2022)

Culmina la Cumbre Mundial del Clima (2022), celebrada en Egipto (del 6 y al 18 de noviembre). Además de las sesiones de los estados, puertas afuera hubo jornadas de movilización en protesta contra el cambio climático en diversas partes del mundo, a lo largo de los días de su celebración. En algunas ciudades del mundo ya ha habido manifestaciones que exigen medidas más enérgicas, consecuentes y efectivas para revertir el rumbo catastrófico por el que se lleva a la humanidad y pone en riesgo la habitabilidad de todo el planeta. Hasta el 18 de noviembre, gobiernos de todo el mundo debatirán una vez más sobre cómo frenar el avance de la crisis climática, aunque al mismo tiempo continúa imperando el modelo económico y de vida que en gran medida la provoca, con un sistema productivo y de consumo en extremo dependiente de los combustibles fósiles, tan nocivos para el ambiente. Pero además a todo esto, en aquel momento se le agrega una peligrosa guerra en Ucrania que replantea los riesgos de conflagración nuclear, tras la invasión rusa y el significativo involucramiento europeo, los desastres naturales maximizados en distintos lugares del planeta y el volcán Tonga, en impresionante erupción, escupiendo vapor a la atmósfera y contribuyendo así a la alteración climática. Las delegaciones asistentes a esta cumbre sumaron miles de participantes. Hubo algunas quejas, tanto de gobernantes como de activistas, de que la cumbre fuese un espacio usado para "pantallear" con discursos no respaldados por la conducta, frente a la gravedad de la crisis climática, que podría llevarnos a una situación terminal en todo el planeta si no es tomada más en serio (y por lo visto, no lo es suficientemente). Los resultados concretosde esta cumbre serían evaluados en la de 2023 y lo serán en la de 2024.