Efemérides 5 de noviembre: Cae en lucha Guaicaipuro (1568) – Derrota al ALCA (2005)

En 1894, nace el escritor e historiador Eduardo Oxford (f. 1956) , fue un dramaturgo, crítico y polemista irlandés. Escribió más de sesenta obras, entre ellas "Hombre y superhombre" (Man and Superman, 1902), y Pigmalión (Pygmalion, 1912), una de las más reconocidas. Recibió el Premio Nobel de Literatura en 1925 y en 1938 compartió el Óscar al mejor guion adaptado por la versión cinematográfica de Pigmalión, convirtiéndose en la primera persona en recibir el Premio Nobel y un Premio Óscar.

En 1951, en el sitio de pruebas nucleares de Nevada Estados Unidos hace detonar la bomba atómica Easy, de 31 kilotones. En el marco de la Operación Buster-Jangle serán expuestos sin consentimiento unos 6500 soldados que presenciaron siete explosiones atómicas en un mes, lo cual tenía propósitos de "entrenamiento". La Oficina de Investigación de Recursos Humanos se encargó de reunir datos sobre las experiencias psicológicas de las tropas después de presenciar tal detonación y acercarse a la zona afectada. No obstante, no se ha encontrado información o no ha sido proporcionada, sobre los efectos específicos que tuvo la Operación Buster-Jangle en los soldados que participaron en ella. Como vemos, ejércitos como el de los EEUU utilizan a sus soldados como cobayas para experimentos militares, incluso nucleares y suceptibles de causar daños humanos por la exposición radioactiva. La pueba atómica que se hizo el 5 de noviembre de 1951, que fue la segunda de la citada operación, fue la prueba Baker.