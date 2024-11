Efemérides del 1 de noviembre: Día Mundial de la Ecología - Sublevación de los Quiriquires (Venezuela)

Día Mundial de la Ecología y Día de los Ecólogos. La Ecología es una rama de la Biología que estudia las relaciones entre los seres vivos y el entorno. La celebración resalta la importancia de esta ciencia, y tiene el propósito de que seamos conscientes y responsables con los seres vivos y con el ambiente. La fecha fue establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1973. Sin embargo, los mayores destructores del ambiente y del equilibrio ecológico son las grandes potencias que predominan sobre la ONU. En el Día de la Ecología, se destaca el conocimiento y valoración de las relaciones de interdependencia entre los seres vivos y su medio, y el papel de la población humana en la alteración o mantenimiento de su equilibrio, con lo que se pone en juego la supervivencia planetaria. Se realizan actividades dirigidas a sensibilizar a la comunidad y a los gobiernos sobre la necesidad de mantener una relación de armonía con el ambiente y con los sistemas ecológicos. Es también un día de lucha para presionar a los estados a que adopten políticas y medidas apropiadas para preservar el ambiente y la vida, amenazados por los sistemas económicos imperantes y las mentalidades depredadoras, el productivismo y el consumismo, así como del guerrerismo, al servicio de los intereses y ganancias de las corporaciones o de los estados, en lugar de los requerimientos de las sociedades y del sostenimiento ambiental, climático y vital planetario. La ecología, además de cultivarse como ciencia, debe ser fundamento y guía para la práctica económica y social, vinculándola con la vida cotidiana y a nuestros hábitos colectivos, considerando la globalidad e integralidad del ambiente y de la vida en todas sus formas y expresiones, a sabiendas de que todo está interconectado y lo que hagamos tendrá consecuencias. Éstas podrán ser salvadoras, si corregimos y actuamos sabiamente, o podrán ser apocalípticas. La preocupación por frenar los cambios climáticos no está rindiendo los resultados esperados y avanzan los desequilibrios, la desertización, el aumento de la temperatura, la disminución del agua aprovechable, la destrucción de la biodiversidad, la contaminación atmosférica, de la tierra y de los recursos hídricos, lo que también viene acompañado de una mayor frecuencia o intensidad de los desastres naturales y de los dramas sociales. A eso se agrega la destrucción deliberada y criminal con bombas de alto poder, que destruyen vidas y afectan al ambiente. Es hora de sumarse activamente al rescate mundial del ambiente y de los equilibrios ecológicos, al uso y la conservación racional de los recursos, al reemplazo de las energías contaminantes o degradadoras del ambiente por las limpias o verdes, a cuidar el planeta y a poner nuestro granito de arena aprovechando bien y preservando los recursos, contaminando menos y generando menos basura… Mientras los imperios y países poderosos centrados en el lucro de unos pocos, dejan en segundo término a la humanidad, hay gente que se forma, que se organiza, que desarrolla iniciativas, que exige y reclama, que sale a la calle en todo el mundo para que no acabemos con él. Luego del Acuerdo de París (2015) sobre el cambio climático (de indudable incidencia ecológica), y de la reunión internacional del 31 de octubre 2021 en Glasgow (Escocia), los gobiernos se reunirían de nuevo en 2022, y también deberán hacerlo en 2023, para evaluar las medidas adoptadas para lo que se considera como última oportunidad para salvar el planeta y poniendo freno a la crisis climática, mientras los movimientos sociales denuncian y presionan para que los grandes propietarios de transnacionales y las potencias económicas no sigan poniendo en riesgo a la humanidad entera.