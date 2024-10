Efemérides del 16 de octubre: Día Mundial de la Alimentación – Día de la Parada Cardíaca – Es fusilado Piar

Semana Mundial de la Novela. Se celebra desde el 13 y hasta el 20 de octubre, proclamada por la UNESCO para resaltar y promover la importancia de la novela como género literario y su impacto en la humanidad. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) proclamó la Semana Mundial de la Novela en 2021, con la finalidad de contribuir a promover y salvaguardar la producción, publicación, lectura e influencia mundial de este género literario. La Semana busca destacar la importancia de la novela en el fomento de la lectura; invita a que los Estados Miembros colaboren en la promoción del conocimiento y la comprensión mutua de los pueblos, fomentando el intercambio cultural a través de la novela; poya y desarrolla actividades, bienes y servicios culturales, vinculados con este género literario; destaca la relevancia de escritores y autores del género de novelas como creadores y portadores de ideas; promueve y apoya iniciativas y programas locales, regionales e internacionales relacionados con los derechos culturales y la libertad de expresión. La iniciativa de celebrar esta Semana Mundial se efectúa en concordancia con los Principios establecidos en la Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales, firmada en París el 20 de octubre de 2005.

Día Mundial de la Alimentación. Se conmemora desde el año 1979 en esta fecha. Es una celebración promovida por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), con el objetivo de "disminuir el hambre en el mundo", en correspondencia con la Agenda 2030, que se propone la "meta de hambre cero". Pareciera que estamos algo lejos de lograrlo, en los países menos desarrollados, tal y como van las cosas. El lema del Día Mundial de la Alimentación para el año 2024 es "Derecho a los alimentos para una vida y futuro mejores". Según la página de la FAO los alimentos deben cumplir los requisitos de diversidad, nutrición, asequibilidad e inocuidad y "deberíamos tener una mayor diversidad de alimentos nutritivos disponibles en nuestros campos, en nuestros mercados y en nuestras mesas para beneficio de todos". Ver: https://www.fao.org/world-food-day/es El representante para Venezuela de la Agencia de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), resaltó en este día el potencial productivo del país para producir alimentos, que estimó suficiente "para 40 millones de personas", pero que hacía falta el acceso a créditos para los productores. Pero, hay otra cuestión, y es que aún cuando hubiese suficiente producción de alimentos, si no hay salarios que al menos alcancen a cubrir el costo de la canasta alimentaria, no habrá "Derecho a los alimentos para una vida y futuro mejores"... En esta situación está la clase trabajadora venezolana desde hace años y no hay señales de que ese "futuro mejor" vaya a llegar, tal y como vamos.