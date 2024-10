Efemérides del 10 de octubre: Salud Mental – "Sinhogarismo" - Soldado Venezolano - Contra la Pena de Muerte

Día del Soldado Venezolano. Se conmemora con motivo de la finalización de la Campaña Admirable llevada a cabo por Simón Bolívar en 1813, y tras la cual el Libertador decidió la humanización y dignificación de las tropas. En este día se recuerda especialmente la frase célebre del Libertador Simón Bolívar: "Maldito sea el soldado que vuelve sus armas contra su pueblo"; cita que refleja su firme postura contra la tiranía y la traición. Otra frase memorable sobre el desempeño militar la dijo en un discurso que pronunció l 2 de enero de 1814 y que se celebró en el Convento de San Francisco de Caracas una Asamblea Popular ante la cual dio cuenta el Libertador de sus acciones como jefe militar y dirigente del Estado: "Compatriotas: yo no he venido a oprimiros con mis armas vencedoras; he venido a traeros el imperio de las leyes; he venido con el designio de conservaros vuestros sagrados derechos. No es el despotismo militar el que puede hacer la felicidad de un pueblo, ni el mando que obtengo puede convenir jamás, sino temporariamente a la República. Un soldado feliz no adquiere ningún derecho para mandar a su patria. No es el árbitro de las leyes ni del Gobierno; es el defensor de su libertad. Sus glorias deben confundirse con las de la República; y su ambición debe quedar satisfecha al hacer la felicidad de su país. He defendido vigorosamente vuestros intereses en el campo del honor, y os protesto los sostendré hasta el último período de mi vida. Vuestra dignidad, vuestras glorias serán siempre caras a mi corazón; mas el peso de la autoridad me agobia. Yo os suplico me eximáis de una carga superior a mis fuerzas. Elegid vuestros representantes, vuestros magistrados, un gobierno justo; y contad con que las armas que han salvado la República protegerán siempre la libertad y la gloria nacional de Venezuela."