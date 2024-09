Efemérides del 30 de septiembre: Día de la Secretaria

En 1986, en Roma, Italia, el servicio secreto israelí Mossad, fuera de su jurisdicción nacional, secuestra al ex técnico nuclear israelí Mordejái Vanunu - quien reveló (al diario británico The Sunday Times) que Israel poseía bombas atómicas, en violación de la no proliferación nuclear. Fue llevado a Israel, juzgado y condenado por ese motivo; cuando lo que hizo fue denunciar la violación de los tratados y leyes internacionales, en un acto de defensa del interés general de la humanidad. El irregular juicio se celebró a puerta cerrada. El ex técnico nuclear israelí es un activista por la paz. Se le sentenció a 18 años de cárcel que cumplió íntegramente desde 1986 hasta que su libertad se concretó el 21 de abril de 2004. Según el Ministerio de Defensa de Israel, Vanunu no pudo salir de Israel durante un año después de su liberación, debido a que se le consideraba "un peligro tangible", siendo posible que Vanunu desease comunicar secretos de Estado que aún no hubiese divulgado. A Vanunu no se le permitía hablar ni reunirse con extranjeros ni entrar en salas de chat en Internet. Al ser liberado en 2004, afirmó no tener más secretos e indicó su deseo de mudarse y desligarse totalmente de Israel.