Efemérides del 23 de septiembre: Día contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños

Día Internacional de la Bisexualidad. Se celebra desde el año 1999, también conocido como Día de la Visibilidad Bisexual. Se dedica a procurar la aceptación, inclusión y tolerancia hacia las personas que gustan de ambos sexos, y aboga por el reconocimiento de que todos y todas somos diferentes o diversos y diversas, y por tanto tenemos la libertad y el derecho humano de disfrutarlo, siempre que no le hagamos daño a nadie. La fecha surgió de la iniciativa de tres activistas bisexuales de los Estados Unidos: Wendy Curry, Gigi Raven y Michael Page, con la que buscan contribuir a despejar la particular discriminación hacia su grupo social por parte de la gente heterosexual e incluso por la comunidad LGBTI y ampliar la tolerancia. Un "bisexual" es quien mantiene relaciones sexuales tanto con personas de su mismo género como de género diferente. Se considera que dentro de la comunidad LGBTI, quizás cerca de la mitad pueda tener una condición bisexual no clasificable por el sexo de su pareja en un tiempo o período dado, que puede variar de uno a otro género.