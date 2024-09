Efemérides 22 de septiembre:Venezuela es separada de la Gran Colombia (1830) - Día Mundial Sin Automóviles

Día Mundial sin Automóviles (y concluye Semana Europea de la Movilidad). Es una especie de día de parada para el vehículo de transporte personal. Con este día se busca generar conciencia ecológica, contribuyendo al cuidado de la salud de las personas y del medio ambiente, con la recomendación de elegir medios de transporte no contaminantes. El "World Carfree Day" es una jornada en la cual, se busca que al menos por un día, la gente deje el coche y encuentre formas de movilizarse que no contaminen, ya sea ir a pie, en patines, patinetas, bicicleta o vehículos de cualquier clase que no sean de combustión emisora de gases contaminantes de efecto invernadero a la atmósfera. Coincide este día con el final de la Semana Europea de la Movilidad y que es una campaña dirigida a sensibilizar, tanto a los responsables políticos como a los ciudadanos, sobre las consecuencias negativas que tiene el uso irracional del coche, carro o automovil en la ciudad, tanto para la salud pública como para el medio ambiente, y los beneficios del uso de modos de transporte más sostenibles como el transporte público, la bicicleta y los desplazamientos a pie. Se celebra cada año realizando actividades para promocionar la movilidad sostenible y fomentando el desarrollo de buenas prácticas y medidas permanentes. La gran pregunta es, cómo en países no desarrollados se puede prescindir del automóvil si no se fortalece y expande el transporte público y se ofrecen otras alternativas y condiciones de locomoción a las personas y a la sociedad. En algunos casos, no es por el "Día sin Automóviles" que deja de usarse, ni para estimular a la "movilidad" corporal de las personas, sino por la crisis del combustible, las deficiencias en el transporte y la "pelazón" para el pasaje, lo que obliga a ir "a pata" (como en Venezuela).