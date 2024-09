Efemérides 11 de septiembre: Golpe con muerte de Allende (Chile,1973) – Derribo de las Torres Gemelas (N.Y., 2001)

Mahatma Gandhi inicia su Movimiento de No Violencia (1906), en el proceso que conduce a la independencia de la India. Mahatma Gandhi, quien vivió entre1869 y 1948, era un abogado, político y activista indú que fundó el movimiento de la no violencia tanto para la defensa dde derechos como en procura de la independencia de la India. Impulsó la resistencia pacífica, pero con movilización masiva persistente, para que la India dejara de ser una colonia británica, lo que fue conseguido con la independencia en 1947. Los británicos respondían con violencia criminal frente a la resistencia guiada por Gandhi, considerado como el "padre de la nación" en la India; pero la amplitud y fortaleza del movimiento se impuso, en un contexto que favoreció la consecución del objetivo emancipatorio de esta gran y populosa nación de milenarios pueblos y culturas. Gandhi no sólo es una figura simbólica de una forma de lucha, sino también de una forma de vida, austera, meditativa y que recoge las tradiciones identitarias de un pueblo, pero además, esa figura es también un icono de referencia en la búsqueda de la paz a nivel mundial y ha inspirado a muchos otros movimientos en el mundo.