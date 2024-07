Efemérides 22 de Julio: Día Mundial contra la Megaminería, y en Venezuela: contra el Arco Minero (AMO)

Día Mundial contra la Megaminería. Principalmente la minería a cielo abierto. Busca la concientización acerca de los efectos nocivos de la megaminería sobre en el medio ambiente, el ecosistema y la salud de las personas, así como sobre el hábitat de muchos pueblos campesinos e indígenas. Se trata de prácticas altamente contaminantes, que afectan a la flora y fauna, a los cursos de agua y a la biodiversidad del planeta, así como a la calidad de vida de las personas, constituyendo una vulneración de los derechos humanos. Esta actividad minera la realizan a gran escala, empresas transnacionales para la extracción de minerales. Además de remover grandes extensiones de tierra, emplean sustancias químicas tales como cianuro de sodio. También hay grupos mineros que desforestan inmisericordemente, socavan los márgenes de los ríos, contaminan con sustancias venenosas y hasta desplazan violentamente a pueblos de las áreas que explotan. Los efectos nocivos son en muchos casos irreversibles y aceleran el cambio climático. En Venezuela, la depredación minera se concentra en el Arco Minero del Orinoco (AMO), que abarca un 12 % del territorio nacional (equivalente a Cuba o a Portugal). Por eso se exige la nulidad del Decreto que lo establece, por considerarlo anticonstitucional y lesivo tanto para el ambiente como para los pueblos indígenas y la soberanía nacional, consecuencias que se vienen sintiendo sin freno en los últimos años y sin lástima alguna por parte del gobierno venezolano y de quienes se lucran del negocio minero. Se trata de un crimen contra la naturaleza, la vida, la nación e incluso contra la humanidad porque se suma al conjunto de factores que vienen dañando seriamente al planeta. ¡Y no hay otro! En 2016, en el marco del Día Mundial contra la Mega-Minería y la "Sexta Jornada Internacional de Resistencia", la Plataforma contra el Arco Minero del Orinoco, alianza de movimientos populares, se movilizó al Ministerio de Finanzas para mostrar su rechazo al decreto 2248 que contempla el marco jurídico-político del proyecto del arco minero en Guayana y áreas amazónicas. Lamentablemente las nefastas políticas mineras continúan para nutrir ambiciones en perjuicio del ambiente y del pueblo, y no eso no cambiará hasta que el pueblo organizado lo frene. En el buscador y archivo de Aporrea se pueden conseguir noticias, artículos y documentos sobre la lucha contra el Arco Minero del Orinoco (AMO) .

Día Internacional del Trabajo Doméstico. Es una fecha para visibilizar, divulgar, reconocer y valorar la importancia del trabajo doméstico, que permite el manenimiento adecuado de los hogares y la atención de las familias. Requiere esfuerzo, dedicación y experiencia, aunque no se le haya considerado como una actividad profesional y no reciba remuneración, excepto para las personas que se desempeñan como empleadas del hogar. Desde 1983, durante el Segundo Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, se estableció el 22 de julio como el "Día Internacional del Trabajo Doméstico". Reconocerlo tiene implicaciones para los derechos de las mujeres que se ocupan de él, trabajen o no también fuera del hogar, pero que a menudo tienen dobles jornadas laborales y sobrecarga de trabajo. Cuando una mujer o una madre se ocupa de las labores domésticas, otras personas pueden trabajar o estudiar o dedicarse a otras actividades, por lo que reconocerlo y valorarlo es fundamental y también merece una retribución porque ayuda al sostenimiento de la vida y al funcionamiento de toda la sociedad. Por eso, el trabajo doméstico, debe ser recompensado con el derecho a compensaciones económicas y a una pensión justa uando se llega a cierta edad. Por otra parte, es importante, que eso se tome en cuenta para que el trabajo doméstico sea solidariamente compartido y cada miembro de una familia asuma su responsabilidad. En Venezuela, los precarísimos salarios fuerzan a no pocas mujeres a tener que buscar ingresos complementarios haciendo trabajos domésticos.