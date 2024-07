Efemérides del 2 de Julio: Se funda Ciudad Guayana (Venezuela, 1961) - Día de los Ovnis

Día Mundial de los Ovnis . OVNI es la sigla compuesta por las iniciales de: "Objetos Voladores No Identificados". El término OVNI fue creado en el año 1953, inspirado en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y se deriva de la denominación en inglés: UFO (Unidentified Flying Object), definido como un "objeto volador real o imaginario no identificado por el observador y de origen desconocido". Éste día, también es conocido como World Ufo Day, promovido por gente creyente en la existencia de naves extraterrestres que nos visitan o que afirma haberlos visto. Hay particulares y grupos que investigan su aparición, y hay investigaciones oficiales de las las agencias aeroespaciales y de aviaciones militares de algunos países, sin llegar a conclusiones definitivas, pero que no niegan las dudas existentes al respecto. Son muchas las presuntas apariciones registradas en el mundo sobre OVNIS e incluso de sus tripulantes (supuestos seres de otros planetas). El Día Mundial de los OVNIS coincide con el aniversario del caso Roswell (1947), que consistió en el reporte de una supuesta nave espacial que se habría estrellado en el desierto de Nuevo México (EE.UU).

En el año 1964, en Estados Unidos el presidente Johnson firma el proyecto de ley de los Derechos Civiles, uno de los más importantes de la legislación americana que aboga por la igualdad en derecho de voto, educación, afiliación sindical, etc., con independencia de la raza, color, religión u origen nacional (aunque el peso de las viejas costumbres no siempre respeta el curso de la ley). El decreto, que contenía entre sus artículos disposiciones contra la discriminación racial, termina formalmente con el apartheid estadounidense, el sistema de segregación heredado por la etapa histórica esclavista de ese país. Pero tal decreto no fue una simple concesión del gobierno sino que costo muchas luchas, represión, persecuciones, encarcelamientos y vidas sacrificadas por los activistas negros y los defensores de sus derechos. Por otra parte los decretos, por si solos no cambian culturas ni actitudes de la población, por lo que se requiere un proceso de transformación cultural y social sostenido que no ceda a las presiones tradicionalistas y a las castas privilegiadas que mantenían la exclusión (que se expresaban fundamentalmente a través de parlamentarios del sur de los EEUU).