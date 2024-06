Efemérides del 2 de Junio: Día del Turismo Responsable - Día de Acción por los TCA

Día Mundial del Turismo Responsable . La fecha se estableció para concienciar sobre la importancia de minimizar el impacto negativo de la actividad turística en el medio ambiente, la economía y la comunidad. El turismo responsable implica tener en cuenta a todos los actores del turismo, desde los viajeros hasta las asociaciones y profesionales del turismo, para abogar y comprometerse a realizar prácticas que no dañen al ambiente y promover un turismo más consciente. El día anima a reflexionar sobre cómo se pueden afectar a las comunidades locales y al medio ambiente, y para buscar formas ecosustentables y socialmente adecuadas o sanas de hacer del turismo, que contribuya al desarrollo sin perturbar a la sociedad, contaminar o dañar a la naturaleza y esto no es una simple responsabilidad del turista individual o grupal, sino sobre todo de aquella insdustria del turismo que busca el lucro y la especulación por encima del bienestar real, irrespeta normas y comete abusos. En las Iislas Canarias, por ejemplo, ha habido nutridas manifestaciones de protesta contra el exceso de turismo masivo que afecta a la vida de los habitantes locales sin dejarles verdaderas compensaciones o beneficios. En Venezuela podemos recordar la icónica fiesta de unos irresponsables en la cima de un tepui.

Día Mundial de Acción por los Trastornos de la Conducta Alimenticia (TCA) . Los principales son: anorexia nerviosa (casi no comen al punto de quedar esqueléticos), bulimia nerviosa (comelones persistentes), trastorno por atracón (se echan "atracones" de comida), trastorno evitativo o restrictivo de la ingesta de alimentos, síndrome de pica (picotean persistentemente sustancias no nutritivas como chucherías o pasapalitos), trastorno por rumiación o regurgitación. El Día Mundial de Acción por los TCA es una iniciativa creada por la Academia de Trastornos Alimentarios (AED, por sus siglas en inglés) para promover la visibilización de estos problemas de salud, contribuir a su prevención e incentivar a la búsqueda de ayuda para obtener un tratamiento oportuno y adecuado. Tiene por objeto contribuir a aumentar la conciencia sobre estos trastornos, erradicar mitos y romper el silencio que a menudo rodea a estas enfermedades. Los TCA son de origen fundamentalmente psicológico, pueden afectar y deteriorar significativamente la salud física, mental y el funcionamiento psicosocial de quienes los padecen.

En 1866 murió en Caracas a los 66 años de edad Luisa Cáceres de Arismendi (n. 1799). Heroína y prócer de la Independencia de Venezuela . Esposa del General Juan Bautista Arismendi. Como era tradición en la época, su educación es orientada para ejercer las labores propias de esposa y madre. Educada en el ámbito familiar, no recibió instrucción escolarizada. Durante años de cautiverio y destierro demostró su entereza ante la adversidad, manteniéndose firme y leal a sus principios e ideas. Tiempo después de ser liberada fue recibida con honores de heroína. En reconocimiento por su lucha por la Independencia de Venezuela, sus restos fueron sepultados en el Panteón Nacional venezolano.

En1976, se produce el asesinato del general Juan José Torres, ex presidente de Bolivia, en Buenos Aires . Un levantamiento obrero y popular lo llevó al poder en 1970 y ejerció un gobierno nacionalista de izquierda que duró diez meses, hasta su derrocamiento por el general de deerecha Hugo Banzer. Fue víctima de secuestro en su exilio en Argentina y recibio la muerte como parte de la perversa Operación Cóndor de las dictaduras del Cono Sur. No fue un hecho aislado pues también había sido secuestrados y asesinados políticos de otros países. Sus restos fueron llevados a México y más tarde repatriados a Bolivia en 1983.

En 2019, el papa Francisco pide perdón a la comunidad gitana por "la discriminación, segregación y maltrato" a lo largo de la historia, en lo que también tuvo responsabilidad la Iglesia . El pontífice dijo que "los cristianos y los católicos no son ajenos a tanto mal" en su visita al barrio Barbu Lautaru de la ciudad rumana de Blaj, habitado principalmente por gente de la étnia gitana o romaní.

En 2021, noventa y dos organizaciones exigieron al Estado venezolano reactivar el Programa de Trasplantes de órganos, suspendido desde el 1 de junio de 2017 . Según el documento, cerca de 960 personas, entre ellos 150 niños, habían perdido la oportunidad de recibir un trasplante de órganos en los últimos años por la paralización de este programa. También denunciaron las malas condiciones de las unidades de hemodiálisis del país. No se conoce que haya mejorado la situación a estas alturas de 2024.

En 2023, Aporrea reproduce noticia de que Trabajadores de Orinoco Iron se declaran en rebelión contra los que dirigen sus Consejos de Producción de Trabajadores y Trabajadora (CPTT), luego de haber decidido en asamblea revocar y llamar a unas nuevas elecciones de sus CPTT "porque no cumplen los parámetros establecidos por los cuales fueron escogidos. Recogieron firmas para llamar a una nueva Junta Electoral y fijar fecha de nuevas elecciones e invitaron a participar a todos los trabajadores. Cuestionaban que les queisieran imponer "unos CPTT que nunca fueron escogidos por nosotros". También invitaron a todas las empresas a tomar el ejemplo y "revocar a todos los traidores de los trabajadores", llamaron a conformar Juntas Electorales para ir a elecciones generales de sindicatos que los representen y no seguir apoyando a miembros del sindicalismo oficial controlados por el Estado-Gobierno que según su denuncia "han entregado sus beneficios al patrón". Sin embargo, algo como esto no se consigue sin una larga y dura lucha unitaria de la clase trabajadora agrupada de manera independiente. Ver: www.aporrea.org/trabajadores/n383371.html