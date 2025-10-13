Ministerio de Educación advierte sobre sanciones por estafa a quienes vendan "falsas guías escolares"

Ministro de Educación Héctor Rodríguez Credito: Archivo

13-10-25.-El Ministerio de Educación de Venezuela advirtió la noche del viernes que habrá sanciones contra quienes vendan documentos materiales que presenten como «guías para educación inicial y primaria», presuntamente emitidos por el ente oficial.



Mediante un comunicado difundido en redes sociales, la cartera alertó a la comunidad educativa, en especial a los docentes, sobre la «circulación y venta de materiales falsos que utilizan ilegalmente la imagen institucional para aparentar ser recursos oficiales».



El Ministerio mencionó que cada uno los documentos y recursos pedagógicos producidos y difundidos por la cartera son de consulta «absolutamente gratuita». Esto, con el fin de orientar, organizar y apoyar el trabajo de los maestros.



«Por tanto, ningún material en venta, y mucho menos de un tipo tan precario, ha sido elaborado por nuestros equipos», reza la comunicación.



Finalmente, la misiva resalta que el uso de la imagen del Ministerio comprende un delito, por lo que quienes incurran en esta práctica «deberán responder ante la ley por las estafas y fraudes que estén cometiendo».

Esta nota ha sido leída aproximadamente 469 veces.

La fuente original de este documento es:

Sumarium (https://sumarium.info/2025/10/11/ministerio-de-educacion-advierte-sobre-sanciones-por-estafa-a-quienes-vendan-falsas-gui/)