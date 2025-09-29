Banquero venezolano se declara culpable de esquema fraude que llevó a la quiebra a Nodus Bank en Puerto Rico

Juan Francisco Ramírez Credito: Web

29-09-25.-Juan Francisco Ramírez, banquero venezolano y expresidente de la junta directiva de Nodus International Bank en Puerto Rico, se declaró culpable de encabezar un esquema fraude lento virtual, desviando más de USD 13,6 millones y provocando así la quiebra de dicha entidad financiera en 2023.



Ramírez, de 60 años y residente en Miami, admitió haber «conspirado junto a un cómplice para ocultar inversiones y préstamos destinados a su beneficio personal, engañando tanto a la junta directiva del banco como a los reguladores financieros», dijo en un comunicado el Departamento de Justica de Estados Unidos.



Entre las operaciones de fraude se incluyen pagarés ficticios por más de USD 25 millones. También la transferencia de carteras de préstamos morosos con el fin cubrir deudas de sus empresas propias.



“El acusado abusó de su cargo para desviar fondos del banco que debía proteger, provocando su colapso”, declaró el fiscal general adjunto interino Matthew R. Galeotti, del Departamento de Justicia.



Entre tanto, las autoridades federales en Florida y la División de Investigación Criminal del IRS destacaeln que el caso evidencia cómo delitos de cuello blanco «pueden socavar la confianza pública en el sistema financiero«.



El banquero venezolano aceptó restituir unos USD 13,6 millones. Además, enfrenta una condena máxima de 20 años de prisión. La sentencia la determinará un tribunal federal en una fecha aún por definir. El caso fue investigado por la División de Investigación Criminal del IRS y procesado por fiscales especializados en lavado de dinero y recuperación de activos.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 575 veces.

La fuente original de este documento es:

Sumarium (https://sumarium.info/2025/09/28/banquero-venezolano-se-declara-culpable-de-esquema-fraude-que-llevo-a-la-quiebra-a-nodus-bank-en-puerto-rico/)