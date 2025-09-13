Detenido e imputado un ex fiscal del MP por extorsión en el estado Sucre

13-09-25.-Un exfiscal del MP en materia de ambiente fue imputado tras ser denunciado por una presunta extorsión en el estado Sucre.El fiscal general, Tarek William Saab, informó que la detención de Ygnacio José López Arias se produjo luego de ser acusado por una víctima a quien, presuntamente extorsionó a cambio de resolverle un caso.Según el informe publicado por la institución, López se desempeñaba como fiscal 2do de ambiente del estado Sucre. Además, indica que será imputado por el delito de extorsión y corrupción.López Arias se encuentra incurso en delitos tipificados en la Ley Contra la Corrupción. Tras ser presentado ante un tribunal de control, el Ministerio Público solicitó medidas privativas de libertad, las cuales fueron concedidas por el juez. En consecuencia, el exfiscal quedó privado de su libertad mientras se sustancia la causa en su contra.Con este caso, suman cuatro los fiscales del Ministerio Público detenidos en esa entidad en lo que va de año.