MP imputa a otros dos exficales de Carabobo acusados de extorsión agravada

10-09-25.-En una publicación de Instagram, el fiscal general, Tarek William Saab, indicó que los dos detenidos son acusados de los presuntos delitos de «extorsión agravada, privación ilegítima de libertad, retraso u omisión intencional de funciones y asociación».El titular del MP aseguró que estos sujetos «eran partícipes directos» de los «hechos de extorsión» cometidos por un abogado, quien dijo «se encuentra procesado y privado de libertad» por los delitos de «extorsión agravada, usurpación de funciones, uso de documento público falso y legitimación de capitales».Sobre el caso, Saab señaló la semana pasada que el abogado exigía «grandes cantidades de dinero» simulando ser un funcionario del MP con el «objeto de ventilar casos ante fiscalías específicas».A su vez, el letrado «coordinaba» trámites de «solicitudes de entrega de vehículos y objetos», así como «inclusiones y exclusiones de personas en el Sistema Integrado de Información Policial», según la versión del fiscal general.Por otra parte, Saab informó hoy que, en un proceso anterior, sin precisar detalles, se imputó a otros once exfiscales de Carabobo por la «presunta comisión de los delitos de obstrucción a la administración de justicia, ventajas o beneficios económicos», así como el «retraso u omisión intencional de funciones agravada» y «uso indebido de información o datos reservados y asociación».No precisó si estos funcionarios están vinculados a la «trama de extorsión» antes mencionada.