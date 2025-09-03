(VIDEOS) Cámara de Representantes EEUU publica más de 33 mil páginas sobre caso Epstein

La comisión de la Cámara de Representantes que investiga a Jeffrey Epstein publicó el martes un lote de archivos relacionados con el fallecido delincuente sexual convicto, en medio de la presión para que la Administración Trump divulgue más información sobre su caso.

El presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, James Comer, republicano por Kentucky, emitió el mes pasado una citación al Departamento de Justicia.

El comité publicó el martes 33,295 páginas de registros, a los que se ha referido como el primer lote de documentos del Departamento de Justicia. No está claro de inmediato qué contienen esos documentos.

La investigación del comité sobre Epstein se produce semanas después de que el presidente, Donald Trump, y su Administración se enfrentaran a la indignación del público por afirmar que no publicarían más archivos relacionados con Epstein, a pesar de que Trump se postuló a las elecciones con la promesa de una mayor transparencia.

Muchos de los documentos que se publicaron el martes por la noche son documentos públicos de los casos penales relacionados con Ghislaine Maxwell, cómplice de Epstein. Los documentos incluyen el tipo de registros que se han hecho públicos a través de los tribunales federales que supervisaron los casos relacionados y que se informaron en su momento.

Entre los archivos publicados anteriormente se encuentran un video y un audio del funcionario del Departamento de Justicia Todd Blanche con Maxwell, un video del interior de la casa de Epstein en West Palm Beach tras una orden de registro de la policía de Palm Beach, un video del interior de la cárcel donde Epstein se suicidó en 2019 y un audio grabado por la policía de Palm Beach en relación con su investigación inicial sobre Epstein.

El representante por California Robert García, el principal demócrata del comité, dijo que la "abrumadora" cantidad de páginas que el comité publicó el martes ya eran públicas.

"Para distraer la atención de su continuo encubrimiento por parte de la Casa Blanca, el Departamento de Justicia publicó la entrevista entre el fiscal general adjunto Todd Blanche y la traficante sexual Ghislaine Maxwell. Maxwell busca desesperadamente el perdón de la Administración Trump y no se puede confiar en ella", dijo García.

"La divulgación limitada del Departamento de Justicia plantea más preguntas que respuestas y deja claro que la Casa Blanca no está interesada en la justicia para las víctimas ni en la verdad", añadió García. "Los demócratas forzaron una votación bipartidista para citar los archivos de Epstein en su totalidad, y la Administración debe cumplir. No hay excusa para las divulgaciones incompletas. Las sobrevivientes y el público estadounidense merecen la verdad".

Otros demócratas del comité también criticaron la publicación por no ser lo suficientemente transparente. Ro Khanna, representante demócrata por California, dijo que los documentos hechos públicos eran solo una gota en el océano de todos los archivos.

"Estos documentos representan menos del 1 % de los archivos, y el 97% de ese 1 % es de dominio público", dijo Khanna.

Khanna ha estado trabajando con el representante republicano por Kentucky Thomas Massie en lo que se conoce como una petición de destitución para forzar una votación sobre una legislación que obligaría al Departamento de Justicia a publicar todos los expedientes de Epstein, a pesar de la oposición de los líderes republicanos de la Cámara de Representantes.

Khanna calificó la publicación del martes como una "distracción para desviar la atención" que, según él, "solo atraerá más atención" a la rueda de prensa que él y Massie ofrecerán el miércoles por la mañana con algunas de las víctimas de Epstein.