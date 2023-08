(VIDEO) Protestaron este martes en el centro de Caracas por falta del servicio de electricidad

23-08-23.-Este martes, habitantes de la conexión entre Quinta Crespo a través del Distribuidor Baralt, en Caracas, protestaron con pancartas en mano por la falta del servicio de electricidad.La protesta se desarrolló aproximadamente a las 7:45 de la mañana, según los reportes en redes sociales y se extendió pasadas las 9:00 am. Los manifestantes reclaman que tienen más de nueve días sin el servicio.Los manifestantes señalaron que a pesar de que desde hace nueve días no tienen electricidad, no han obtenido respuesta de las autoridades.Denunciaron que, ante la interrupción tan prolongada del servicio, a muchas personas se les dañaron alimentos que requieren de refrigeración.El hecho generó la restricción del paso de vehículos.*Con información de 800 Noticias y RSS