Dos venezolanos entre los aprehendidos en España por llevar dos mil kilos de cocaína en un velero

Credito: Web

05-08-23.-Un velero con dos venezolanos, un colombiano y un español tripulándolo fue intervenido por las autoridades españolas al comprobarse que trasladaba unos dos mil kilos de cocaína en su interior.



El vehículo traía una bandera del Reino Unido y fue interceptado el miércoles a unas 30 millas náuticas del puerto de Santander, en el norte de España, en una operación internacional en la que participaron autoridades de ambos países.



La jueza de la Audiencia Nacional española María Tardón decretó prisión provisional por delitos contra la salud pública relacionados con el tráfico de droga para los foráneos. Hasta el momento, no han expuesto las identidades de los detenidos.



La Guardia Civil española informó en un comunicado de que los tripulantes no opusieron resistencia cuando fueron abordados y reconocieron que llevaban droga, tras comprobar que había por toda la embarcación “una cantidad importante de fardos”, reseñó Unión Radio.



El velero, que iba sin luces y sin sistemas de localización, no llevaba un rumbo determinado, según la Guardia Civil, que cree que la droga procede de Sudamérica y el barco esperaba su trasbordo a otra embarcación, pero su posición fue comunicada por el Reino Unido después de estar buscándolo durante dos días. Fue trasladado al puerto de Santander para su custodia.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 303 veces.

La fuente original de este documento es:

VF (https://versionfinal.com.ve/mundo/dos-venezolanos-aprehendidos-en-espana-por-llevar-dos-mil-kilos-de-cocaina-en-un-velero/)