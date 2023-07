Los venezolanos necesitarán un permiso para viajar a Europa a partir de 2024: cómo obtenerlo

Credito: Sumarium

29-07-23.-Los venezolanos que quieran viajar a Europa por motivos de turismo, negocio o tránsito deberán tramitar una nueva visa electrónica a partir de 2024. Se trata del permiso Etias, que les permitirá ingresar al espacio Schengen, donde se encuentran la mayoría de los países europeos.



Actualmente, los ciudadanos de Venezuela solo necesitan presentar un pasaporte vigente por al menos tres meses después de la fecha prevista de salida de la zona Schengen. Sin embargo, esto cambiará cuando entre en vigor el Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes (Etias, en inglés).



¿Qué es el permiso Etias y cuánto cuesta?



El permiso Etias es una autorización de viaje que se solicita y se recibe por internet. Tiene un costo de 7 euros (EUR) —7,67 dólares (USD)— y una validez de tres años, reseña Bloomberg Línea. Los requisitos para obtenerlo son: tener un pasaporte válido por tres meses desde la fecha prevista de salida, una tarjeta de débito o crédito para pagar la tarifa y un correo electrónico para recibir la confirmación.



El trámite consiste en llenar un formulario electrónico con datos personales, laborales, de salud y de seguridad. Entre las preguntas que se deben responder están: el nombre y apellido completos, la fecha y lugar de nacimiento, los datos del pasaporte, el motivo del viaje a Europa, el estado de salud, los antecedentes penales y policiales, entre otras.



Según las autoridades europeas, el permiso Etias se aprueba automáticamente o en menos de 72 horas en el 95% de los casos. La visa se envía por correo electrónico y se vincula al pasaporte del solicitante.



¿A qué países se puede viajar con el permiso Etias?

El permiso Etias permite viajar a los 22 países de la Unión Europea (UE) que forman parte del espacio Schengen, más otros cuatro que no son miembros de la UE pero que también se adhirieron al acuerdo. Estos son los países que se pueden visitar con el permiso Etias:



Alemania.

Austria.

Bélgica.

Croacia.

Dinamarca.

Eslovaquia.

Eslovenia.

Estonia.

España.

Finlandia.

Francia.

Grecia.

Hungría.

Italia.

Letonia.

Lituania.

Luxemburgo.

Malta.

Países Bajos.

Polonia.

Portugal.

República Checa.

Suecia.



El permiso Etias solo es válido para estancias cortas de menos de 90 días seguidos dentro de un período de 6 meses en la zona Schengen. Si el pasaporte del venezolano vence antes que el permiso Etias, este se anula automáticamente, según la página oficial de la visa.



¿En qué casos se necesita una visa Schengen?

Los venezolanos que quieran viajar a Europa por otros motivos que no sean turismo, negocio o tránsito deberán solicitar una visa Schengen diferente al permiso Etias. Estos son algunos casos en los que se necesita una visa Schengen:



Viajar a los países del espacio Schengen para trabajar.

Estudiar en un país Schengen por más de 3 meses seguidos dentro de un período de 6 meses en la zona Schengen.

Mudarse o residir en un país Schengen por más de 90 días seguidos.

Para visitar otros países europeos que no forman parte del espacio Schengen, como Reino Unido, se debe obtener el visado o el permiso correspondiente.

La fuente original de este documento es:

Sumarium (https://sumarium.info/2023/07/28/los-venezolanos-necesitaran-un-permiso-para-viajar-a-europa-a-partir-de-2024-como-obtenerlo/)