Estados Unidos anuncia que permitirá a Qatar construir una instalación de la Fuerza Aérea en Idaho

11 de octubre de 2025.-El secretario de Defensa, Pete Hegseth, anunció el viernes que Estados Unidos permitirá a Qatar construir una instalación de la Fuerza Aérea en la Base Aérea Mountain Home, en Idaho, que albergará aviones de combate F-15 y pilotos cataríes que entrenarán junto a las tropas estadounidenses, informó, Natasha Bertrand para CNN.com.

"El lugar albergará un contingente de F-15 y pilotos cataríes para mejorar nuestro entrenamiento conjunto, aumentar la letalidad y la interoperabilidad", declaró Hegseth durante una reunión con su homólogo catarí, Saoud bin Abdulrahman al-Thani, en el Pentágono. "Es solo otro ejemplo de nuestra colaboración. Y espero que sepa, Su Excelencia, que puede contar con nosotros".

El anuncio del acuerdo se produce pocas semanas después de que Trump firmara una orden ejecutiva para que Estados Unidos garantice la seguridad de Qatar, un compromiso significativo con un aliado árabe no perteneciente a la OTAN. Israel había bombardeado Qatar varios días antes como parte de una operación contra funcionarios de Hamás residentes en Doha. Sin embargo, fuentes informaron a CNN que el plan para construir la instalación catarí se ha estado gestando durante varios años, desde la administración anterior.

Un funcionario estadounidense afirmó que el acuerdo con Qatar es rutinario y algo que la Fuerza Aérea ha hecho durante décadas con otros países socios, como Alemania y Singapur.

Hegseth escribió más tarde el viernes en una publicación en X: "El ejército estadounidense mantiene una larga colaboración con Qatar, incluyendo la cooperación anunciada hoy con los aviones F-15QA", enfatizando que no habrá ninguna base de propiedad qatarí en Estados Unidos.

Sin embargo, una aliada cercana de Donald Trump, la activista de extrema derecha Laura Loomer, ha publicado en X más de una docena de veces desde que se anunció el acuerdo, calificándolo de "escandaloso", "una abominación" y una "traición".

Hegseth elogió a Qatar por su "papel sustancial" en las conversaciones de paz que condujeron a un alto el fuego y un acuerdo de intercambio de rehenes entre Israel y Hamás, así como por el apoyo del país del Golfo cuando Estados Unidos atacó instalaciones nucleares iraníes en junio. Qatar también alberga la mayor base militar estadounidense en la región, en Al-Udeid.