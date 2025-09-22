(VIDEO) Trump cae en vivo: graban a funcionario recibiendo soborno

Otorgan beneficios migratorios a millonarios extranjeros

Graban a funcionario recibiendo soborno

El Presidente publica memes con amenazas veladas

Lunes, 22 de septiembre de 2025.- Transmisión especial sobre los eventos más graves que sacuden a la administración actual.

Analizamos el video que expone a un alto funcionario recibiendo dinero en efectivo, los nuevos controles a la prensa desde el Pentágono, el retraso intencional de datos económicos clave, y las decisiones políticas que están cambiando la historia de Estados Unidos en tiempo real.

Además, revelamos los movimientos detrás del nuevo sistema de tarjetas doradas que otorgan beneficios migratorios a millonarios extranjeros. Todo con datos verificados, análisis profundo y sin censura.

Acompáñanos en este en vivo para entender lo que los medios no quieren contarte.



