(VIDEOS) Presidente Maduro ordenó la reactivación del Teleférico Macuto-Warairarepanoen este 2025

El presidente Nicolás Maduro instruyó este lunes la culminación de la obra del Sistema Teleférico Warairarepano-Macuto que conectará a La Guaira y al Distrito Capital a través del imponente "Cerro El Ávila" con el objetivo de fortalecer el turismo y la economía del estado costero.

Maduro también ordenó que se alineen las fuerzas productivas del país y recordó que fue instrucción del fallecido presidente, Hugo Chávez, reactivar el Warairepano-Macuro y Humboldt.

La construcción del dicho teleférico inició en julio de 2014 y contará con 50 cabinas, cada una con capacidad para 8 personas, lo que permitirá trasladar mil 400 pasajeros por hora.

Detalló que la primera estación desde La Guaira hacía el Warairarepano, será la Estación Gran Cacique Guaicamacuto.

"La estación El Cojo sería la primera estación desde La Guaira para arriba, son tres estaciones hasta llegar a la estación WarairaRepano, sería la estación que desde este momento se va a llamar la estación "Gran Cacique Guaicamacuto" en homenaje a Guaicamacuto que vivió por aquí cerca, tenía su sembradío y tuvo su Estado Mayor", anunció





Del mismo modo, pidió al ministro de Obras Públicas, Juan José Ramírez, y al ministro de Producción Nacional, Alex Saab, que se impulse la producción de materiales para construcción, que se reactiven obras y contratos de inversión que fueron paralizados por las sanciones impuestas ilegalmente por Estados Unidos contra Venezuela.

Maduro destacó que se está activando el modelo económico y el camino que convertirá a Venezuela en una potencia.

Gran Cacique Guaicamacuto

Anunció que la primera estación en la montaña rumbo a la cima se llamará Gran Cacique Guaicamacuto, en honor al guerrero indígena de la zona. Dijo que las cuatro estaciones intermedias que se construyen tendrán lugares de entretenimiento. Y en Macuto se va a construir un bulevar para conectar la parte baja de la estación terminal con sistemas de transporte.

“Y todo este teleférico debe nacer de la mano creativa y la supervisión directa del Poder Popular, los circuitos comunales y del pueblo participante, empoderado y hermoso del pueblo de La Guaira y Galipán”.

Reveló que el Comandante Hugo Chávez le encargó reactivar el sistema teleférico construido por el general Marcos Pérez Jiménez en la década de 1950, que fue abandonado en las décadas de 1970 y 1980.

“El Comandante me pidió reconstruir y reactivar el (hotel) Humboldt y me instó a garantizar la movilidad para el turismo, el disfrute y la felicidad, con el proyecto original construido por Pérez Jiménez, y me dio la orden de reactivarlo”, rememoró sobre estas órdenes presidenciales, que se cumplieron en parte: al hacer funcionar el legendario hotel y al comienzo de la reconstrucción de la línea al litoral, pero que fueron paralizadas por las medidas coercitivas unilaterales de EE.UU.

“Y cuando estábamos en fase avanzada para reconstruirlo, cayeron los misiles de las sanciones criminales. Resistimos y empezamos a avanzar otra vez, preparados siempre para avanzar en el escenario que nos toque, como y cuando nos toque, porque a Venezuela nada ni nadie la va a detener, nadie. No existe fuerza en este planeta”.

