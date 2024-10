Tellechea revela que dejó el Ministerio de Industrias por problemas de salud

20-19-24.-El ahora exministro de Industrias y Producción Nacional de Venezuela, Pedro Rafael Tellechea, reveló este viernes que dejó la cartera, que ahora ocupa Álex Saab, por problemas de salud.



“Quiero expresar mi más sincero agradecimiento por la oportunidad que me brindaron de formar parte del equipo combatiente de Gobierno, el cual me ha dejado una experiencia enriquecedora e inigualable”, inició su mensaje en la red social X.



A continuación, dijo que tras una cuidadosa consideración personal “y junto a mi grupo familiar, he tomado la difícil decisión de renunciar a mis responsabilidades dentro de esta organización, motivado a problemas de salud que requieren de mi atención inmediata”.



En ese sentido, Tellechea agradeció la oportunidad que recibió para formar parte del Ejecutivo. Al mismo tiempo, destacó que adquirió una “enriquecedora e inigualable”.



Para finalizar, Tellechea agradeció al presidente Nicolás Maduro y a la vicepresidenta Delcy Rodríguez por la “comprensión y apoyo” en el tiempo que trabajó en el Ministerio de Industrias.

