Donald Trump rechaza el llamado de Kamala Harris para un segundo debate

Tim Ryan, exrepresentante demócrata de Ohio, dice que Trump evita el debate porque “tiene miedo”

22 de septiembre de 2024.-Kamala Harris aceptó una invitación de CNN para participar en otro debate con Donald Trump, el 23 de octubre, dijo su campaña el sábado, informó CNN en una nota de prensa.



“Donald Trump no debería tener problemas en aceptar este debate. Es el mismo formato y configuración que el debate de CNN al que asistió y dijo que ganó en junio, cuando elogió a los moderadores, las reglas y las calificaciones de CNN”, dijo en un comunicado la presidenta de la campaña de Harris, Jen O’Malley Dillon.



"Aceptaré con mucho gusto un segundo debate presidencial el 23 de octubre", publicó Harris más tarde en X. "Espero que Donald Trump se una a mí".



Trump debatió con Joe Biden en junio, cuando el presidente estadounidense todavía se postulaba para la reelección. Biden tuvo un desempeño tan malo que terminó abandonando la carrera en julio, y Harris, su vicepresidente, ascendió a la nominación.



Cuando se le preguntó sobre la aceptación de Harris de la invitación de CNN, un portavoz de Trump señaló las declaraciones anteriores del expresidente de que no habría más debates.



Poco después, Trump habló en un mitin en Wilmington, Carolina del Norte, y dijo que Harris sólo quiere la revancha porque está perdiendo.



“Ella ha participado en un debate, yo he participado en dos. Es demasiado tarde para hacer otro, me encantaría hacerlo en muchos sentidos, pero ya es demasiado tarde, la votación está hecha, los votantes están ahí, de inmediato. ¿Están todos votando, por favor? Salgan y voten”, dijo Trump.



La primera votación en persona comenzó en Minnesota, Virginia y Dakota del Sur el viernes y algunas boletas por correo se enviaron unos días antes.



Harris y Trump celebraron su primer debate presidencial en Filadelfia el 10 de septiembre, y se consideró ampliamente que Harris, el candidato demócrata a la Casa Blanca, había ganado, opinión rechazada por Trump.