Elvis Amoroso denuncia ataques contra rectores del CNE

28 de julio de 2024.- El presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Elvis Amoroso, denunció este domingo que rectores y rectoras del ente, así como sus familias, han recibido ataques por un sector que pretende “desconocer la voluntad del pueblo venezolano”.



En declaraciones a medios de comunicación, Amoroso le hizo un reconocimiento a los rectores y a sus familias, destacando que los funcionarios “ahí están con su consciencia totalmente clara de cuál es el papel que están cumpliendo ellos para la patria, para Venezuela”.



“Mi reconocimiento y mi respeto a cada uno de sus familiares que han aguantado toda esta serie de ataques por parte de un sector que su única función es entorpecer y desconocer la voluntad del pueblo venezolano”, manifestó.

Intento de entorpecer el proceso electoral



El presidente del Poder Electoral también informó sobre diversos hechos que se registraron durante los preparativos de la jornada comicial a fin de entorpecer su realización, recordando que un sector del país que participa en los comicios es el que ha manifestado que no reconocerá los resultados que se obtengan.



Comentó que “hicieron todo lo posible para que usted no pudiera ejercer su voto hoy”.



“Trataron de quemar tres veces los galpones donde estaban las máquinas. Gracias a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, al Ministerio de Interior y Justicia, al Cuerpo de Bomberos y a todos los cuerpos de seguridad se impidió (…) Esta vez los derrotamos, no pudieron quemar las máquinas”, detalló.



Además, explicó que otra acción fue tomar varias cajas y colocarles el logo del CNE, cerca de los galpones de Guarenas – Guatire, con la intención de asegurar que “ahí estaban las máquinas en un basurero, que ahí estaba el fraude”.



“Fueron derrotados. Lo que no querían era que aquí se hicieran elecciones, en complicidad con un grupo de gente en Washington, un grupo de gente en Florida, ahí en Estados Unidos, y un poco de Gobiernos en Europa, en contra el pueblo venezolano”, aseveró Amoroso.



Otro hecho comentado por el presidente del CNE fue que “los aviones que venían con los equipos para las máquinas, para que usted pudiera votar, nos lo confiscaron, el avión, y lo mandaron a un país africano, con todos los equipos que utilizan nuestras máquinas, para darle mantenimiento”.



“Desviaron también parte de las máquinas que se habían comprado para darle la oportunidad a ustedes, al pueblo de Venezuela, que tuviesen más máquinas en los centros electorales para votar con mayor fluidez”, acotó.



Amoroso precisó que se prohibió que esos aviones volaran por encima de determinados países, teniendo orden de confiscación “esas máquinas y el avión que pase por ahí, porque no querían que ustedes se expresaran, no querían que el pueblo venezolano tuviese hoy la oportunidad de participar con el mejor sistema electoral del mundo que lo tiene Venezuela”.



“Hoy lo decimos con orgullo ante los venezolanos, derrotamos la maniobra que quería hacer ese grupo enemigo de Venezuela”, aseguró.

