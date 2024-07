EEUU: Congreso inicia investigación sobre pobre actuación y fallas “imperdonables” de seguridad del Servicio Secreto

Luego del tiroteo en un mitin en Pensilvania

Servicio Secreto bajo presión tras el intento de asesinato de Trump



14 de julio de 2024-El Congreso de Estados Unidos inició una investigación sobre “violaciones de seguridad imperdonables” en el mitin de campaña de Donald Trump en Pensilvania, aumentando la presión sobre la agencia responsable de proteger a los presidentes y candidatos presidenciales, Informó FT.com



Tanto republicanos como demócratas pidieron el domingo una investigación inmediata sobre el papel desempeñado por el Servicio Secreto de Estados Unidos después de lo que el FBI llamó un intento de asesinato en el mitin del expresidente en Pensilvania el sábado por la noche.



"Estamos iniciando una investigación sobre las inexcusables violaciones de seguridad en Pensilvania", escribió el domingo en X el congresista Carlos Giménez, miembro del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes. El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, también dijo que la directora del Servicio Secreto, Kimberly Cheatle, sería llamada a testificar.



En una conferencia de prensa a primera hora de la mañana del domingo, Kevin Rojek, el agente especial a cargo de la oficina de campo del FBI en Pittsburgh, dijo que “fue sorprendente” que el tirador pudiera disparar en el escenario donde Trump estaba hablando. "Habrá una larga investigación sobre lo ocurrido", añadió.



Kenneth Gray, agente especial retirado del FBI y ahora profesor de la Universidad de New Haven, dijo al Financial Times que también le sorprendió que un tirador pudiera acceder al techo de un edificio cercano y llevar a cabo el ataque sin ser detectado.



"Esto muestra una falla en el plan de seguridad para esta manifestación", dijo. "El hecho de que este tirador haya podido realizar un ataque como este aquí parece que necesitaba recursos adicionales".



La protección del Servicio Secreto se extiende a los ex presidentes y vicepresidentes, así como a sus hijos menores de 16 años. También incluye a los principales candidatos presidenciales y vicepresidentes dentro de los 120 días posteriores a las elecciones presidenciales.