Se revela al manifestante anti-israelí enmascarado que abordó a un judío en el metro de Nueva York

22 de junio de 2024.-El manifestante cobarde y enmascarado a favor de Palestina que apareció en la portada de The Post después de que supuestamente abordó a un hombre judío en el metro es un agitador privilegiado de ambas costas que todavía vive con mamá y papá en su casa de California de 1,8 millones de dólares, puede revelar El Correo de Nueva York.



Christopher Khamis Victor Husary es un ex estudiante de negocios que odia a Estados Unidos y ha sido arrestado por protestas en California y Nueva York, donde incluso obtuvo un día de pago de $ 17,000 el mes pasado después de afirmar que fue golpeado por la policía durante una protesta de Black Lives Matter de 2020 en Brooklyn. los registros muestran.



Su identidad fue descubierta por primera vez por la organización activista Jew Hate Database basándose en las propias publicaciones de Husary en las redes sociales, donde prácticamente admitió que era la persona que aparecía en la portada de The Post del 15 de junio.