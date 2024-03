Manuel Isidro Molina “Somos el tercer polo: agrupamos a quienes, en rebeldía contra el gobierno, buscan una alternativa progresista”

24 de marzo de 2024.- Manuel Isidro Molina lanza su guante al ruedo. Su candidatura "de alto riesgo" por una "alternativa popular progresista", pretende construir un "tercer polo" donde aglutinar a quienes disienten de la disputa entre "las dos oligarquías, la roja y la azul".

¿Cómo vas a resolver el tema de la tarjeta para poder presentar tu candidatura?

Está en marcha una operación topsecret para lograrla. Estamos en conversaciones con distintas organizaciones que pudieran resolver este asunto. Creo que en las próximos horas podremos ofrecer una opción al país en este sentido.

Está claro que el gobierno tratará de impedir la inscripción de mi candidatura, que es respaldada por el PCV-Dignidad y otros factores agrupados en torno a la Alianza Popular Revolucionaria, por eso la operación tiene que ser top secret.

¿Cuál es el cálculo político detrás de las posibilidades de tu candidatura?

Nosotros analizamos desde hace mucho que se iba a producir un doble deslave: por una parte el gobierno, que está muy mal, es un gobierno con pies de barro, desesperado; y un deslave en la MUD-PUD, porque la votación por María Corina no es una votación propiamente partidista, sino de obstinación, de la gente que quiere pasarle una aplanadora al gobierno. Pero este voto, no sé en qué porcentaje, no es transferible. Mucha gente va a buscar alternativas si María Corina no es candidata. Y creemos que muchos de ellos pueden ver en mi candidatura una opción. La actitud de "ama del valle" de María Corina, de autócrata, genera mucho rechazo y antipatía entre el pueblo llano.

Manuel Rosales, que es la otra opción que pudiera presentar la oposición, es un prisionero del gobierno, gracias a la negociación que hizo para que le permitieran regresar al país, pero su caso sigue abierto ante la Justicia y lo pudieran reactivar en cualquier momento. En la misma situación están Bernabé Gutiérrez y Didalco Bolívar.

Mi candidatura es, por el contexto en el que se presenta y cómo se presenta, una candidatura independiente de la rebeldía para castigar al gobierno y una crítica frontal contra la oposición fracasada: somos alternativa al alacranato (partidos y candidatos en connivencia con el gobierno para simular pluralidad participativa), a la derecha y al gobierno de maduro.

¿Y hacia quién está dirigida?

El sentimiento de anti-política prevalece hoy: la gente no quiere saber nada de los políticos tradicionales, los ven a todos como corruptos, traidores. En la calle hay desesperanza, indignación, descreimiento y predominio de la antipolítica. La gente lo que aspira es a vivir tranquila, que su salario alcance, poder disponer de servicios públicos. En ese escenario, creemos que puede presentarse una tripolarización, donde nosotros encabezaríamos el tercer polo, el de los sectores progresistas: los defensores del salario, la pluralidad democrática, la constitución, la reconstrucción de Venezuela… con un componente muy importante que es que cada día se acercan mas sectores del chavismo silvestre, líderes intermedios, parroquiales, etc, que se van incorporando a nuestra propuesta de manera espontánea, desencantados con el madurismo.

¿Y las bases opositoras tradicionales?

Nuestra propuesta pretende abarcar a todo mundo. Buscamos a todos los interesados en sumarse a un caudal electoral que permita derrotar al gobierno. Por eso hemos optado por un nombre neutro, histórico, para nuestro comando de campaña: "Gustavo Machado, por la reconstrucción integral de Venezuela".

Manuel Isidro Molina es periodista, internacionalista y politólogo. Tiene una larga trayectoria como columnista en diarios nacionales y fue director de Radio Rumbos. Fue presidente del Colegio Nacional de Periodistas y diputado por el MAS. Hoy es candidato presidencial por una alianza de organizaciones políticas.

Puede consultar sus "Lineamientos Estratégicos Para La Reconstrucción Integral de Venezuela" en: http://manuelisidroxxi.blogspot.com/2023/08/lineamientos-estrategicos-para-la_27.html

Nota: de acuerdo a la información oficial del CNE, ninguna organización política de izquierda está habilitada para presentar candidatos.