5500 atletas correrán el gran Maratón CAF 42K este domingo 17 de marzo

Este domingo 17 de marzo las calles caraqueñas recibirán a más de 5.500 corredores para celebrar la octava edición de la carrera más importante de Venezuela, el Maratón CAF 42K que contará con 29 puntos de hidratación (20 de agua y 9 de Gatorade), 35 puntos de atención médica, 2 puntos con geles energéticos y más de 400 voluntarios desplegados por toda la ruta, elevando el nivel de este evento deportivo a talla mundial.

En el Centro Comercial Líder los corredores podrán recoger sus kits para la carrera entre el viernes 15 de marzo, de 11:00 a.m. a las 6:00 p.m. y el sábado 16 de marzo, de 9:00 a.m. a 4.00 p.m., que incluye la camiseta oficial de esta edición, color azul, y una gorra. El mismo sábado tendrá lugar en este mismo espacio, la presentación de los corredores élite, tanto nacionales como internacionales.

Todos los corredores podrán movilizarse por la ciudad, tanto a recoger sus kits como a la carrera, a través de los servicios de transporte de la Wawa, gracias a una alianza de CAF con la empresa como como parte de sus esfuerzos por mejorar la experiencia para los asistentes y alineados con el compromiso de tener un #MaratónVerde.

Las calles del recorrido están identificadas con distintas pancartas desde hace varias semanas y, adicionalmente, CAF ha desplegado toda la información sobre el horario de cierre de calles por distintos puntos de la ciudad. Las vías estarán cerradas a partir de las 5:00 a.m. en el Oeste y 6:00 a.m. en el Este. La apertura al tráfico vehicular será progresiva, comenzando con la Av. Bolívar a partir de las 8:00 a.m., y la Av. San Martín a las 8:00 a.m.

A continuación, detallamos las vías y accesos cerrados:

Accesos desde la Av. Baralt hacia la Av. Oeste 6 Accesos desde la Av. Sucre hacia la plaza O'Leary Accesos al puente de Los Leones desde el norte y oeste Accesos desde el Hospital Pérez Carreño a la Av. O’Higgins Todos los accesos a la redoma La India Accesos desde la Cota 905 Accesos desde la Av. Sur 5 hacia Roca Tarpeya Av. Fuerzas Armadas hasta la Av. Victoria Accesos hacia la Av. Victoria (sentido este) desde la Av. Nueva Granada Accesos a los estadios desde la autopista "Gran Cacique Guaicaipuro jefe de jefes" Accesos desde Ciudad Banesco a la prolongación Av. Las Acacias Cierre total de la Av. Las Acacias entre Av. Casanova y Av. Solano Accesos a la Av. Venezuela (Bello Monte) desde la autopista "Gran Cacique Guaicaipuro jefe de jefes" Accesos desde la Av. Pichincha hacia la Av. Casanova Acceso desde la Av. Libertador hacia El Rosal Acceso a Chacaíto desde la autopista "Gran Cacique Guaicaipuro jefe de jefes" Acceso desde la Av. ppal de Bello Monte hacia la Av. ppal de Las Mercedes Acceso desde Chacaíto a la Av. Lazo Martí Acceso desde la Av. Veracruz hacia la Av. ppal de Las Mercedes Acceso desde la autopista de Prados del Este hacia el paseo Enrique Eraso Acceso desde el edificio de canalizaciones a la Av. Araure Retorno desde la Av. Río de Janeiro a la Av. Araure Accesos a la Av. Río de Janeiro desde el distribuidor de Caurimare Acceso desde la Av. Trieste (Los Ruices Sur) a la Av. Río de Janeiro Acceso desde la Av. Trieste (La California Sur) a la Av. Río de Janeiro Accesos a la Av. Río de Janeiro desde el distribuidor El Llanito Av. ppal de Macaracuay a la altura del distribuidor Macaracuay Acceso hacia La California y Macaracuay (Av. San Francisco) desde la autopista "Gran Cacique Guaicaipuro jefe de jefes" Acceso a la Av. Francisco de Miranda (sentido oeste) desde Petare Acceso a la Av. Francisco de Miranda (sentido oeste) desde la Av. Sucre de Los Dos Caminos Acceso a la Av. Francisco de Miranda desde la Av. ppal del Country Club Accesos desde la UCV a la Plaza Venezuela Accesos desde la Autopista "Gran Cacique Guaicaipuro jefe de jefes" Venezuela (Bicentenario) y a la Av. Casanova Accesos desde Los Caobos y Quebrada Honda hacia el Paseo de la Resistencia Indígena (antiguo Paseo Colón) Acceso desde la autopista "Gran Cacique Guaicaipuro jefe de jefes" al Paseo de la Resistencia Indígena (antiguo paseo Colón) Paseo de la Resistencia Indigena (antiguo Paseo Colón) en ambos sentidos (desde el 18 de marzo a las 8:00 a.m. hasta el 19 de marzo a las 4:00 p.m.)

Vías y conexiones libres en sentido este-oeste / oeste -este

Autopista "Gran Cacique Guaicaipuro jefe de jefes" Avenida Rómulo Gallegos Avenida Libertador, Avenida Urdaneta Avenida Andrés Bello Avenida Sucre (desde el final de la avenida Urdaneta)

Vías y conexiones libres en sentido norte-sur / sur-norte

Autopista Valle-Coche Autopista Prados del Este Avenida principal de Los Ruices Distribuidor Santa Cecilia (salida autopista Parque del Este) hacia los Dos Caminos Autopista Caracas – La Guaira.

Pasos libres norte-sur (bajo elevados)

Paso libre por debajo del elevado de Los Dos Caminos (Parque del Este) Paso libre por debajo del elevado de Los Ruices

