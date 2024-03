Y los bonos aún no aparecen... Credito: Archivo

Ante la llegada del mes de marzo y ya pasar de la fecha‚ 16 de marzo‚ muchos se preguntan qué pasó con el bono especial de los primeros días de este mes que generalmente se pagan entre el 12 y 14 del mes‚ los 180 Bs brillan por su ausencia‚ lo mismo mencionan sobre la falta de pago del bono Economía Familiar que no recibieron muchos o ninguno en el mes de febrero. Lo que si llamó mucho la atención es que a través de las redes‚ se informó por Patria que podrían hacer sus compras a través de un crédito por Biopago y que se les descontaría en el próximo bono. El asunto es que no se sabe si van seguir recibiendo esos bonos o se los van a restar del Bono de Guerra‚ que significaría otra reducción de los pocos beneficios que tiene la población venezolana‚ que no tiene salarios justos ni los debidos beneficios y ahora la ausencia silenciosa de los llamados bonos de la patria.

Hasta ahora‚ nadie sabe si van a eliminar los bonos o no hay suficiente dinero para pagarlos‚ el asunto es que el hambre y la necesidad no esperan ni dan tregua. Lo más asombroso es la falta de información a toda la gente que espera que le expliquen la situación. Por dos días estuvo la página Patria.org totalmente caída‚ hasta el día de hoy que volvió a aparecer‚ pero sin los bonos especiales‚ sólo por el pago de los bonos de la guerra económica para empleados públicos y jubilados porque los pensionados del IVSS y Por Amor Mayor son los últmos en recibir el pago disminuido de dicho Bono.

A falta de un salario y pensiones dignas‚ el pueblo sobrevive a duras penas con estos exiguos bonos‚ que al parecer están a punto de desaparacer o al menos están en pausa por alguna razón que el pueblo desconoce‚ por lo que a través de las redes ya se hace sentir la voz del pueblo.