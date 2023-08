Coordinadora autónoma Independiente de Trabajadores rechaza política de criminalización a los trabajadores

17 de agosto de 2023.- Desde la Coordinadora autónoma Independiente de Trabajadores (CAIT), donde convergemos activistas sindicales de diferentes orígenes político, sindical, y la Unidad Sindical del Estado Zulia, el movimiento 21 de enero, el frente nacional petrolero, nos pronunciamos frente a la agudización de la política de criminalización a los trabajadores, y la continuada violación de la Constitución por parte de los poderes públicos, señala documento envíado a esta redacción.



El CAIT señala que el martes 01 de agosto del año en curso fueron condenados a 16 años de prisión, los activistas sindicales Alcides Bracho, Alonso Meléndez, Emilio Negrín, Gabriel Blanco, Néstor Astudillo y Reynaldo Cortés, los cuales se encuentran detenidos desde julio del año 2022. Bajo los delitos de conspiración y asociación para delinquir. La razón de fondo es, por denunciar el empobrecimiento creciente, exigir aumentos salariales. Por decir que no es posible continuar trabajando en las condiciones actuales. Por hablar con los trabajadores, a los que representan, por reunirse, por resistirse, por no aceptar el robo, abierto y descarado, de beneficios que constituyen los derechos laborales.



En Guayana han sido judicializados 22 trabajadores en seis meses del presente año 2023 por defender sus derechos laborales, la detención el 11 de junio por parte de funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) de tres trabajadores de la empresa estatal Siderúrgica del Orinoco (SIDOR) Leonardo Azócar, secretario de trabajo y reclamos, Daniel Romero, delegado sindical del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Siderúrgica y sus Similares (SUTISS) y Juan Cabrera, representante laboral quedando bajo presentación, se les imputaron los delitos de boicot, asociación para delinquir e instigación al odio, puntualizó el CAIT.



El Frente Unido de Trabajadores Socialistas del estado Bolívar (Futseb) miembro de la CSBT, quienes participaron protestas pacíficas en defensa de los derechos de los mineros artesanales, en contra de la anterior gerencia de CVG, la cual está incursa y detenida por corrupción, denunciaron las irregularidades en el proceso judicial del presidente de la organización, Josué Tremaria, acusado de encubrimiento, conspiración y asociación para delinquir, quien lleva 25 días detenido, su detención ha estado rodeada de violaciones a garantías constitucionales.



La implementación de esta política de estado que le ha sido también aplicada a los trabajadores(as), Dirigentes Sociales sin distinción de partido, pues, el común denominador es protestar en las calles y portones de las Empresas del Estado en defensa del Salario según lo establecido por el artículo 91 CRBV, y el arrebatamiento de los beneficios sociales de los trabajadores con el memorándum 2792 y el instructivo de la Onapre que arruino el poder adquisitivo del salario frente a un índice inflacionario del costo de la canasta básica, y que hoy la punta de bonificar el sueldo se pretende solucionar la ruina de la vida de los trabajadores y sus familias.



La defensa de la LOTTT es un delito que se le imputa a las y los Trabajadores es preocupante, pues, la protesta pacífica es un Derecho Constitucional, y el estado con la Ley Antiterrorista criminaliza a los trabajadores por Defender sus derechos frente al avance de políticas económicas implementadas por el Gobierno que benefician al poder económico a costa del detrimento de la vida material y humana de millones de Trabajadores en Venezuela.



En un contexto Laboral de conflicto que se agudiza con este tipo de políticas de Judicializar a todo aquel Dirigente Sindical o trabajador que proteste frente a estas políticas neoliberales, pues, una cosa es el bloqueo imperial y otra es la intransigencia por parte del gobierno de no respetar la Constitución, la Ley del trabajo y Convenciones Colectivas y la Soberbia gubernamental de no dialogar y escuchar los petitorios de la clase trabajadora



*Quienes quieren limitar los derechos democráticos, niegan la democracia*



La sentencia N° 1160 de la Sala Constitucional del TSJ que nombra una Junta Directiva ad –hoc al PCV. Es un despojo antidemocrático total y absoluto, de su condición de partido legal, de su dirección y de sus símbolos, Que tiene como antecedentes de otros partidos del Gran Polo Patriótico (PPT, UPV, Tupamaros, MEP); que fueron despojados de sus tarjetas, símbolos y recursos. La medida cautelar de la Sala Constitucional vulnera el derecho de los militantes del PCV a concurrir a procesos electorales postulando candidatos y candidatas (Art. 67 de la CRBV), pero también el derecho del resto de la población a expresar libremente su voluntad, en tanto le es cercenada una opción electoral.



El Gobierno desconoce derechos democráticos elementales que nos dimos cuando aprobamos la CRBV, todas las luchas dadas en décadas anteriores a favor de la ampliación de la participación democrática del pueblo trabajador. En nombre del conflicto con la oposición burguesa y arguyendo que se trata de defenderse de la desestabilización. Y la intromisión imperialista, que aúpo las sanciones, pero que hoy, se sienta en la mesa de negociación con el gobierno.



Para nosotros el conflicto contra sectores de la derecha opositora no puede llevarnos a justificar que el gobierno recorte los derechos democráticos consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.



En consecuencia, rechazamos y repudiamos estos ataques a los derechos democráticos consagrados en la CRBV. Tenemos que seguir exigiendo nuestros derechos ante el Estado y sus instituciones. la protesta, y movilización, de hacer huelgas y el derecho a la participación política, y de actuar como una fuerza independiente.



Desde la Coordinadora autónoma Independiente de Trabajadores (cait) Convocamos a la mayor unidad de todos los sectores que nos reconocemos en la CRBV. A las organizaciones sindicales, como solicitar la solidaridad internacional del movimiento obrero, sindical, en defensa del orden jurídico institucional de la República. Emplazamos a los sindicalistas de la CSBT, a pronunciarse.



Firman el documento:



Maracaibo: Raúl Ordóñez, presidente de Fedesiemhidroven, - Luis Valles Secretario General de la Federación Nacional Bolivariana De La Industria De La Construcción (Fenacts) Sindicato del Hospital Coromoto. Lorena Fernández de sindicatos de enfermera del Hospital Coromoto, José Delghans. Sindicato Alcaldía De Maracaibo, Eddy Ramírez. Sindicato De obreros de Educación, Sector petróleo: Carlos Márquez Denis Ospina – José Villegas- Gregorio cañas. Bernardo segundo colina secretario general del sindicato de la construcción de Machiques de Perijá del Estado Zulia, Sergio Castellano, Sindicato del Hospital Coromoto, Eduardo Torres del sindicato de la salud del estado Zulia. (SINAPSTRASUSCEZU) Humberto González Secretario de Reclamo de Fedesiemhidroven. Levi González, José Mendoza observatorio laboral, Alberto Salcedo comité de enlace cait.



Movimiento 21 de enero: Carlos Márquez, Henry Sánchez, Derwis arias. Frente nacional petrolero: Juan Ollarves, miembro de la junta directiva del SIBOTIPPECOL. William Toro. Coordinador Movimiento Vanguardia Obrera del Sector Petrolero-



Estado Carabobo: Arnoldo Aguilar Dorta, Edward Zapata, secretario general del Sindicato de Trabajadores de Hidrocentro, Rafael Sánchez ¨Chemon. Caracas: José Laguna secretaria ejecutivo federación grafica de Venezuela, movimiento político sindical Batallón-17, Gustavo Medrano, Hildemaro Ramírez, Estado Trujillo- Rafael Benítez secretario ejecutivo de Fedesiemhidroven, Mérida. Omar José Gil, Estado Bolívar -Víctor Centeno. Cumaná. Luis Felipe blanco.



Pues adherirte a este pronunciamiento- ponte en contacto -correo deiroalberto@gmail.com teléfono 0426 5669964-