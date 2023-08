Utopix: En Venezuela se registran entre 15 y 20 casos de femicidios mensuales

8 de agosto de 2023.- La organización no gubernamental (ONG) Utopix alertó que en Venezuela se registran entre 15 a 20 casos de femicidios mensuales, de acuerdo con un estudio realizado sobre este delito durante el primer semestre de 2023.



Aimee Zambrano, directora de la ONG, aclaró que los feminicidios tienen que ver con el contexto social y cultural que permiten este tipo de delitos.



“Cuando un agresor es apresado, luego es liberado y este comete un femicidio, estaríamos ante un feminicidio, porque en este caso el Estado es responsable por acción u omisión del femicidio que se cometió”, explicó Zambrano durante una entrevista a Unión Radio el 7 de agosto.



El fiscal informó el pasado 31 de julio que la violencia de género ha ocasionado la muerte de más de 620 mujeres en Venezuela desde 2018.



“Desde 2018 hasta la fecha se han registrado 628 casos de femicidio consumados y 636 en grado de frustración, para un total de 1.264”, indicó Saab.



Los datos recopilados por Utopix sobre el feminicidio en Venezuela son un subregistro, como lo denominó Zambrano, que documenta la ONG sobre tomando los casos a partir de las cifras oficiales.



¿Femicidio o feminicidio?



Sobre las diferencias de los términos, la coordinadora aseveró que los feminicidios tienen que ver con el contexto social y cultural que permite los femicidios y por ello algunos países como Colombia y México se habla de feminicidios.



“El femicidio sería el asesinato misógino, el asesinato de una mujer por razón de su género y por relaciones desiguales de poder. Pero cuando el entorno social permite que esto ocurra estamos ante un feminicidio”, manifestó la coordinadora de la ONG.



La ONG, que contó 16 feminicidios en abril, advirtió que desde el Estado no existe ninguna propuesta concreta para enfrentar este problema que afecta de manera estructural al país.



La organización registró en su informe de 2023 que en abril hubo 18 feminicidios en grado de frustración y ocho consumados de venezolanas que se encontraban en Colombia, Perú, Brasil y Chile.



¿Qué dice la ley sobre la protección a la mujer?



El artículo 42 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, establece en su inciso sobre violencia física sanciona con 6 a 18 meses de prisión a quien ejerza violencia “mediante el empleo de la fuerza física, cause un daño o sufrimiento físico a una mujer, hematomas, cachetadas, empujones o lesiones de carácter leve o levísimo”.



La misma ley establece que los organismos que reciben denuncias de mujeres víctimas de violencia tienen los siguientes deberes, según el artículo 33:



1.Asesorar a las mujeres víctimas de violencia sobre la importancia de preservar las evidencias.



2. Proveer a las mujeres agredidas información sobre los derechos que esta Ley le confiere y sobre los servicios gubernamentales o no gubernamentales disponibles para su atención y tratamiento.



3. Elaborar un informe de aquellas circunstancias que sirvan al esclarecimiento de los hechos, el cual deberá acompañar a la denuncia.



4. Cualquier otra información que los órganos receptores consideren importante indicarle a la mujer en situación de violencia para su protección.



¿Dónde denunciar la violencia de género?



–Ministerio Público: tiene a disposición de las víctimas el número 0212-509-8251 y el correo dgpfm@mp.gob.ve para que realicen las denuncias.



–Defensoría del Pueblo: tiene el teléfono 0212-5077071 y el correo atencionddp@defensoria.gov.ve. Horario: de lunes a viernes, de 8:00 am a 2:00 pm.



–Comisión Nacional de Justicia de Género del Poder Judicial: cuenta con el correo electrónico buzonvcm@gmail.com para recibir denuncias.



Asimismo, en Venezuela existen algunas ONG que brindan asesoría a las víctimas:



-Centro de Justicia y Paz (Cepaz) atención psicológica y legal. Organización sin fines de lucro que promueve y defiende los derechos humanos. Teléfono: 0412-3071273 y 0424-1831025. Su usuario en Twitter es @_Cepaz.



-Asociación Venezolana para una Educación Sexual y Alternativa (Avesa) brinda atención a través de su campaña Yo Estoy Informada. Organización sin fines de lucro que defiende los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Teléfono: 0424-1662220. Su usuario de Twitter es @AVESA_ONG_VZLA.



