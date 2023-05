María Alejandra Díaz: las políticas salariales del gobierno son regresivas y contrarias a la Constitución

4 de mayo de 2023.- La abogada constitucionalista, María Alejandra Díaz, ex vicepresidenta de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, expresó que el aumento del "bono de guerra" y del bono de alimentación, son políticas "que no reconocen la Constitución".



"Las políticas salariales han sido de carácter regresivo, de recorte, de congelación y además de no reconocimiento de la Constitución", dijo Díaz.



Asimismo catalogó como "un engaño" el anuncio del Presidente Nicolás Maduro el 1 de mayo sobre el aumento salarial a los trabajadores.



"Era un engaño, nos están aumentando los bonos, pero están achicando el impacto en las prestaciones sociales, el impacto en vacaciones y en todos los demás beneficios… Vamos hacia salario cero con impacto cero en las prestaciones sociales", denunció.



En el programa Vladimir a la Carta la abogada puntualizó que se necesita una auditoría forense que revise los presupuestos del Estado.



"El gobierno dice que no tiene plata pero siguen llegando camionetas, pero se perdieron 30 mil millones de dólares y nadie responde. Pedimos transparencia. Aquí hay que hacer una auditoría forense de los presupuestos del gobierno y de empresas del Estado", dijo.



Hizo un llamado a la reflexión del gobierno, "No puede llamarse revolucionario, socialista un gobierno que pone el peso de la crisis sobre las grandes mayorías, sobre la fuerza laboral, sobre el sudor de los trabajadores. Estamos pidiendo volver a la senda del proyecto histórico".



"Nosotros no estamos conspirando porque estamos pidiendo el cumplimiento de la Constitución"



Díaz también se pronunció sobre los ataques que ha recibido por ser una abogada chavista crítica a las políticas del gobierno de Nicolás Maduro.



"Detrás de los ataques a mi persona, está el querer criminalizar la crítica. Que tengamos temor a decir verdades porque nos amenazan con que somos corruptos. Si por algo tengo que pedir perdón, será por defender la Constitución", dijo.



Insistió en que está luchando por el rescate de la República.



"No creo que por esto el Presidente se imagine que estamos dirigiendo una conspiración para dañarlo a él, no Presidente, le estamos llamando la atención para que reflexione", precisó.



Finalmente, agregó, "Yo tenía un programa en VTV, TVES, en RNV y después de que salvé el voto por la Ley Antibloqueo me sacaron de todos los espacios. Tengo tres años vetada y silenciada".