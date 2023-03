Miguel Cabrera el mejor jugador de béisbol en la historia de Vzla se despide del Mundial con gloria

Miguel Cabrera es considerado el mejor jugador en la historia del béisbol Venezolano y uno de los más grandes a nivel mundial. Conocido popularmente como el "Tigre Mayor"y "Miggy", participa en su último juego en el Clásico Mundial de Béisbol, donde destaca por ser el único jugador que ha disputado los cinco clásicos, 2006, 2009, 2013, 2017 y 2023, y es que Miguel Cabrera ha roto todos los record y paradigmas en el campo de las grandes ligas. El muchacho humilde de Maracay, entregado al juego de la pelota desde los tres años de edad ha sido incansable en su carrera de logros en la pelota mayor, fue el primer venezolano en conectar 3000 hits el 23 de abril de 2022 y el número 33 de la historia en lograr esa hazaña y también en conectar 500 jonrones en las Grandes Ligas de béisbol (MLB). Hoy sigue deslumbrando con su juego alegre y caribeño en el Clásico de Béisbol que se celebra entre Taiwan, Japón, Arizona y Miami. donde todos sus compañeros, entre ellos de la talla de José Altuve, lo designaron como Capitán de la Selección de Béisbol de Venezuela. Venezuela, con Miguel Cabrera junto a José Altuve y Ronald Acuña son una triada poderosa dentro del trabuco venezolano en este Clásico del Béísbol.

Hace unos días, previo al Mundial, Cabrera decía: "Me siento orgulloso de volver a representar a Venezuela en el Clásico Mundial de Beisbol. Me emociona formar parte de un equipo que va a contar con los mejores jugadores que están representando a nuestro país en Grandes Ligas", señaló el astro, que viste el uniforme de los Tigres de Detroit. "Sé que ha pasado mucho tiempo desde la última edición de este torneo (2017) y ya la espera terminó", dijo Cabrera. "Sin embargo, también estoy consciente del alto nivel de jugadores y técnicos que van a formar parte de este equipo, estar junto a ellos y ponerme de nuevo nuestra camiseta me llena de orgullo. Yo voy a estar allí con ellos, aupándolos y ayudándolos de cualquier forma. Voy a aportarle al equipo venezolano en cualquiera de los roles que el mánager decida."

Ya en acción, Cabrera pegó este domingo 12 de abril, su primer hit en el segundo juego de Venezuela ante Puerto Rico, en el Clásico Mundial de Béisbol 2023, siendo su imparable 22 de por vida con Venezuela en el torneo organizado por la MLB. Miggy ha conectado al menos un jonrón en cada una de sus participaciones y está ubicado en el segundo lugar en los anales del evento con seis, a tan sólo uno del cubano Alfredo Despaigne.

'Miggy' pegó su incogible en la parte alta del tercer inning ante una slider de Fernando Cruz, quien, al entrar en relevo por José Berríos, vio como el "futuro miembro" del Salón de la Fama llegó a primera base sin problemas. Sin embargo, Miguel Cabrera no estará en todos los juegos, debido a una limitación que tiene el jugador de parte de su equipo, Tigres de Detroit. No estuvo en la alineación de Venezuela ante República Dominicana en el primer encuentro del Clásico Mundial de Béisbol. "Únicamente puede ser titular en dos de los cuatro encuentros de la primera ronda", reveló el mánager Omar López, previo al debut de la selección nacional en el Grupo D de la competición.

Un sueño cumplido:

José Miguel Cabrera Torres, nació un 18 de abril de 1983 en el seno de un humilde hogar en la ciudad de Maracay, estado Aragua, sus padres Miguel Cabrera y Gregoria Torres, forjaron sus sueños de ser uno de los mejores jugadores de la historia. Hoy día, mejor conocido en el mundo del deporte como Miguel Cabrera, superó esas expectativas de sus progenitores y actualmente es considerado uno de los mejores beisbolistas de la historia de ese deporte y en la actualidad se mantiene en las Grandes Ligas de Béisbol con el equipo de los Tigres de Béisbol, en Michigan, EEUU.

Desde su debut en 2003, en dos ocasiones ha ganado el premio al Most Valuavle Player MVP, Jugador Más valioso de las Grandes Ligas de Béisbol de la Liga Americana, cuatro veces campeón de bateo de la Liga Americana y once veces al campeonato de la MLB. Cabrera ha jugado en la primera y tercera base durante la mayor parte de su carrera, pero jugó también en el jardín izquierdo y derecho antes de 2006. En 2012, ganó la Triple Corona en las Grandes Ligas de Béisbol.​

Cabrera fue firmado en 1999 como agente libre aficionado por los Marlins de la Florida. Hizo su debut en Grandes Ligas a mediados de 2003 a la edad de 20 años, y contribuyó al éxito de la Serie Mundial de los Marlins ese mismo año. Cabrera fue un jugador regular de los Marlins durante cuatro temporadas seguidas antes de ser negociado a los Tigres de Detroit a finales de 2007. En 2012, Cabrera se convirtió en el primer jugador desde 1967 en ganar la Triple Corona de bateo, liderando la Liga Americana con un promedio de bateo de .330, 44 jonrones, y 139 carreras impulsadas, lo que le valió el premio MVP de Liga Americana ese año. En 2013, Cabrera mejoró en el rendimiento de bateo del año anterior, incluyendo un promedio de bateo de .348, y recibió otro premio MVP.

En 2014 Miguel Cabrera pactó con los Tigres de Detroit por 10 años y 292 millones de dólares, una cifra récord para las grandes ligas y cualquier otro deporte en los Estados Unidos después de lograr cifras extraordinarias con el bate convirtiéndose así en el beisbolista mejor pagado, y el más alto sueldo en la historia deportiva de los Estados Unidos. "Este es un día especial para mi familia y para mí", expresó Cabrera, sentado al lado del mánager de los Tigres, Brad Ausmus, y el gerente general Dave Dombrowski. "Quiero terminar mi carrera aquí. He trabajado duro para mejorar, y Detroit es como mi hogar.". Cabrera le quita el título del contrato más grande del béisbol a Alex Rodríguez, quien firmó por 10 años y 252 millones con los Rangers de Texas en un pacto que comenzó en 2001, fue canjeado a los Yanquis de Nueva York después de tres temporadas, y luego firmó por 10 años y 275 millones con Nueva York en diciembre de 2006.

Miguel Cabrera se convirtió junto a Chris Davis, en los únicos peloteros en la historia que han conectado 30 jonrones e impulsado 90 carreras antes del Juego de las Estrellas en una temporada de las Grandes Ligas (2013) siendo "Miggy" el primero en alcanzar esas cifras y es la cantidad más alta en la franquicia de los Tigres de Detroit.

Además de eso, es el primer jugador en ganar más de 5 premios y logros en un año (2012) de la Liga Americana, convocado al juego de las estrellas, líder jonronero, líder en carreras impulsadas, líder en promedio de bateo, jugador más valioso, Triple Corona de bateo, premio Hank Aaron, Bate de Plata, así como jugador del año MLB (voto de los jugadores), Tigre del año, jugador más sobresaliente de la Liga Americana (voto de los jugadores), premio Luis Aparicio (se otorga al venezolano más sobresaliente de las grandes ligas), y Atleta del Año (premio que se le otorga al deportista venezolano más destacado). En el año 2014 Miguel Cabrera acordó una extensión con los Tigres de Detroit, por 10 temporadas y 292 millones de dólares garantizados. El contrato del aragüeño deja atrás los 275 millones de Alex Rodríguez con los Yanquis de Nueva York, como contrato más alto, en su momento, y también supera el promedio anual de Clayton Kershaw con los Dodgers de Los ángeles, con poco menos de 31 millones de dólares. Estoconvirtió al último ganador de 2 premios Jugador Más Valioso (MVP) de la Liga Americana como el atleta mejor pagado del planeta.

A lo largo de sus 20 campañas en MLB, Miguel Cabrera posee . 310 de average, una cifra antológica y de la cual muy pocos pueden alcanzar. El 22 de agosto de 2021 se convirtió en el más reciente integrante del club de los 500 jonrones. Sólo 28 de los más de 20 mil peloteros de Grandes Ligas han logrado esta hazaña. En 2022 se convirtió en el trigésimo tercer jugador en llegar a los 3.000 hits en el béisbol de grandes ligas, al conectar el batazo ante los lanzamientos de su compatriota de Colorado Rockies, Antonio Senzatela.

