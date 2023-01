Presidente Maduro presentó su Mensaje Anual 2023: Destacó importantes logros a pesar de las sanciones contra el país

Un importante crecimiento de la economía productiva y la producción nacional; la activación de iniciativas como los 1x10 y las Bricomiles para reactivar servicios públicos, salud y educación; un apreciable aumento en las importaciones, exportaciones no tradicionales, créditos y ahorros; una importante disminución en el déficit alimentario y un abastecimiento como no se había visto en 25 años, forman parte de los logros del gobierno venezolano según el Mensaje Anual o Memoria y Cuenta del Presidente Nicolás Maduro, quien acotó que, a causa del bloqueo y las sanciones, 232 mil millones de dólares dejaron de ingresar al país desde 2015. Dio a conocer seis líneas de trabajo para este 2023.

El Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, presentó este 12 de enero de 2023 su Mensaje Anual o Memoria y Cuenta ante la Asamblea Nacional y el país, de acuerdo al artículo 237 de la Constitución venezolana, que señala que «dentro de los diez primeros días siguientes a la instalación de la Asamblea Nacional, en sesiones ordinarias, el Presidente o Presidenta de la República presentará cada año personalmente a la Asamblea un mensaje en que dará cuenta de los aspectos políticos, económicos, sociales y administrativos de su gestión durante el año inmediatamente anterior».

El Jefe de estado inició su discurso reconociendo a la Asamblea Nacional (AN) ante la cual se presentaba. Recordó que, en años anteriores, tuvo que rendir cuenta ante Asambleas Nacionales con mayoría chavista, ante la AN opositora de 2016 con Henry Ramos Allup como presidente; ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) por mandato de la Sala Constitucional; ante la Asamblea Nacional Constituyente, y esta es la tercera ocasión que rinde cuentas ante la AN elegida en diciembre de 2020, y que fue instalada en enero de 2021.

«¡Árdale a quien le arda, estoy ante el poder legítimo de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela! ¡Chille quien chille en el mundo! ¡Viejos y nuevos imperios, digan lo que digan!», exclamó. Le respondió a Brian Nichols, funcionario del Departamento de Estado de EEUU, quien en días recientes publicó en Twitter que el gobierno estadounidense sólo reconoce a la Asamblea Nacional elegida en 2015, a lo que señaló Maduro que los funcionarios estadounidenses se hacen millonarios haciendo tuits todos los días contra Venezuela.

También se refiere al Reino Unido, que emitió un comunicado hoy «a la vieja usanza, como los viejos imperios, que sacaban edictos reales (…) en el que reconoce como Asamblea legítima sólo a la de 2015». Responde que es «risible, ridículo que a esta altura todavía se presten a la farsa, a la mentira». Señala que no existe otra Asamblea que genere leyes, que funcione en el país, a lo que añadió: «El resto es Narnia, una farsa creada en medio de una agresión y una amenaza para recolonizar a Venezuela, que supimos enfrentarla y derrotarla. ¡No existe! Ni las cenizas quedaron de la antigua Asamblea vendepatria de 2015».

Cuatro etapas

Maduro a manera de contextualizar, describió la historia política venezolana reciente en 4 etapas:

Un primer momento que llama «El tiempo de las rebeliones o del despertar histórico»: 1989-1992-1999. Señala que hubo violencia, dolor, incertidumbre y esperanza en esos momentos. De ese difícil período emergió Hugo Chávez como líder, abriéndose un camino pacífico y electoral.

La segunda etapa, entre 1999 y 2013, la llama «la refundación creadora». Recuerda en ella la constituyente de 1999, el golpe de 2002, entre otros eventos.

La tercera etapa comienza el 5 de marzo de 2013, al fallecer el Comandante Chávez. «Si alguien nos lo hubiera contado, no hubiéramos creído que la maldad y perversidad del imperialismo hubiera llegado a tanto. Pero la fuerza del pueblo ha estado del tamaño de las circunstancias y dificultades». Además, señala Maduro que «nuestro pueblo es admirable, digno de admiración, digno de respeto y amor eterno en su fuerza espiritual y en su conciencia, que lo ha llevado a resistencia victoriosa frente a todas las agresiones».

Por último la cuarta etapa: Maduro señaló que la misma comenzó el 24 de Junio de 2021, cuando se cumplieron 200 años de la Batalla de Carabobo. Busca unir todos los esfuerzos para impactar positivamente la vida de todos los venezolanos y vencer los efectos del bloqueo y las sanciones contra Venezuela.

«Nadie debe meterse en los asuntos internos de Venezuela. Nuestros asuntos los decidimos nosotros, con nuestros métodos. Y cuando haya elecciones, que decida el pueblo con su conciencia, y que venga quien tenga que venir», sentenció Maduro.

Foto: Prensa Presidencial

Logros y avances en 2022

Ante las dificultades por las sanciones, el Presidente Maduro resaltó que «se fue creando un espíritu necesario, de victoria, de avance, de nueva época, pero todos los venezolanos debemos saber lo doloroso que son las debilidades de las sanciones para los ingresos públicos».

Mostró los sectores afectados por el bloqueo y las sanciones ilegales contra Venezuela, que afectan al gobierno (42%), sector petrolero (18%), incluso al sector privado (7,8%), etc.

Y también presentó en otra lámina los momentos que más impactaron la producción petrolera y los ingresos brutos, destacando 2015 (decreto de Obama), agosto 2017 (sanciones) y enero 2019 (interinato y sanciones Pdvsa).

Venezuela dejó de recibir 232 mil millones de dólares por las sanciones

Señala que en marzo de 2015, cuando se emitió el decreto de Obama, Venezuela producía 2,8 millones de barriles diarios de petróleo.

Calculando la merma acumulada a partir de esa cifra, el país dejó de percibir 3.995 millones de barriles. «El país dejó de percibir 232 mil millones de dólares, «que hubieran ido a salarios, derechos sociales, educación, salud, infraestructura», a raíz de las sanciones. Dinero que se hubiera convertido en 642 mil millones de dólares al incorporarse y multiplicarse en la actividad económica del país. «Y lo que eso hubiera implicado en captación de impuestos, generación de empleo, sueldos y salarios, alimentación y salud».

«El ingreso nacional cayó a números dramáticos. Hoy continúan en números dramáticos», reconoció Maduro. «Sólo ingresó al país el 1% de lo que debe ingresar».

«En estos 8 años le robaron a Venezuela de sus bolsillos 411 millones de dólares por día«, señala Maduro. Indica que lo que se ha vivido es «el robo más grande que se ha hecho en esta tierra desde la conquista española. Lo que se ha pretendido robar y permanece secuestrado es una suma mil millonaria» y recordó el oro venezolano que permanece en el Banco de Inglaterra.

Por eso, pide que se valoren los esfuerzos que se han hecho «para defender los derechos del pueblo». También pide que, desde Venezuela, se diga en una sola voz: «¡Ya basta de sanciones criminales!». Y que cesen las conspiraciones criminales contra su gobierno. Pide que se haga política propositiva.

Ante esta situación que ha afectado al pueblo venezolano, Maduro señaló que confía profundamente en las fuerzas productivas de Venezuela, incluyendo la empresarial y la emprendedora. Indica que, en 2022, hubo un crecimiento de 15% en el PIB, «el mayor crecimiento económico de América Latina y el Caribe».

Para ejemplificar, el mandatario mostró una lámina con el crecimiento del país en los últimos 5 trimestres, desde 2021 hasta el tercer trimestre de 2022.

Captura de televisión

Wilmar Castro Soteldo, ministro de agricultura, señaló que desde 2018 -que describió como un año muy malo para la agricultura- hubo un crecimiento sostenido interanual de entre 4% y 5%. En 2022 hubo una producción de 18,4 millones de toneladas e importaciones de alimentos de 4 millones. Indicó que el sector agroindustrial, de ese 17% que creció el PIB, hicieron un aporte del 10,9% a la economía nacional. Destacó que se colocó en manos de campesinos, de manera formal, 1,3 millones de hectáreas gracias a políticas de democratización de las tierras. «Al tener sus cartas agrarias tienen la opción de solicitar créditos ante las instituciones bancarias», enfatizó.

Indicó Maduro que los depósitos crecieron desde enero de 2022 desde 2.359 millones de dólares a 3.288 millones de dólares, destacando que el aumento de los depósitos y ahorros es un signo positivo para el país.

Fuente: Prensa Presidencial

También mostró Maduro otra lámina indicando que el crédito creció de 163 millones de dólares en enero 2022 a 724 millones de dólares en noviembre de 2022, lo que es un indicativo importante del impulso a la economía.

Fuente: Prensa Presidencial

Mostró Maduro otra lámina mostrando el incremento de la producción en 2022 en rubros como aceite, arroz, atún, café, carne, harina de trigo, pollo, pasta, leche y sardina:

Fuente: Prensa Presidencial

También mostró Maduro otra lámina con el crecimiento en 2022 de industrias como papel virgen, papel corrugado, neumáticos, calzado, lubricantes, acumuladores y envases.

Fuente: Prensa Presidencial

Señaló Maduro que «la recaudación tributaria convertida al dólar» en 2020 fue de 1.571 millones de dólares, pero en en 2022 creció a 4.744 millones de dólares, aumentando 97%. «Íntegros se invierten en salarios, en salud, educación, construcción de viviendas», dijo Maduro.

Mostró Maduro también el crecimiento de 1216% en lo transado en el mercado de valores, lo que impulsa la actividad económica. Aquí la lámina:

También mostró Maduro una lámina con el crecimiento de la Bolsa Agrícola, invertidos en producción de alimentos.

Maduro también se refirió a las exportaciones no tradicionales, que crecieron 151% desde 2021 a 2022 hasta 1.314 millones de dolares.

Prensa Presidencial

Las importaciones crecieron 106%, de 3.979 millones a 8.194 millones de dólares entre 2021 y 2022. Señala que el dinero fue colocado por los mismos sectores privados, no por Cadivi. «Es un sistema que tiene sus fragilidades, tenemos que consolidarlo hacia el futuro».

Fuente: Prensa Presidencial

Indicó Maduro que hay 496.823 emprendedores registrados, y el 59 por ciento son mujeres.

Señala Maduro que se mejoró la generación de empleo. El desempleo, que el año pasado subió al 8%, bajó a 7,8%. Indica que hay que luchar contra el desempleo juvenil, y que la Misión Chamba Juvenil «se perdió en el espacio y el tiempo, se quedó en el tintero». Ordenó retormarla.



Destacó los esfuerzos para mejorar los CLAP y la alimentación. El déficit nutricional, que fue muy grave entre 2017 y 2020, cayó de 35,6% en 2017 a 7,7% en 2022. Sin embargo, se seguirá luchando para bajarlo aún más.

También mostró una lámina mostrando cómo las proteínas están regresando poco a poco a las mesas de las y los venezolanos.

Señaló que el déficit de abastecimiento bajó a 3%. Indica que «es la primera vez en 25 años que se logra un abastecimiento del 97% con diversidad de ofertas de productos nacionales e internacionales»

Mostró Maduro otra lámina señalando el crecimiento en 42% de los programas de protección social a través de la Plataforma Patria (2022 con respecto a 2021). Mervin Maldonado destacó el plan de protección a las víctimas del bloqueo económico, que beneficia a 7 millones de hogares.

Señaló Maduro que se cumplió este año la meta de 500 mil viviendas construidas para llegar a la cifra de 4.400.000 desde el inicio de la Gran Misión Vivienda Venezuela, «rumbo a los 5 millones». Se entregaron 1.237.108 títulos de tierra urbana. 235.651 viviendas fueron atendidas por la misión Barrio Nueva Barrio Tricolor, para llegar a 2.056.440 hogares.

La Gran Misión Venezuela Bella recuperó 3.745 espacios públicos entre plazas, bulevares y centros de recreación en todo el país, señaló Maduro.

Reiteró que, en el último trimestre de 2022, «hubo un recalentamiento económico y comercial» y «una guerra económica retomada por sectores desde Miami», lo que causó «fuerte perturbación en la tasa cambiaria». Dijo que «estamos conscientes y actuando» y que, con las decisiones que se están tomando. Espera que la tasa cambiaria se estabilice y se tuerza el el brazo a la inflación de forma definitiva, «como lo logramos en buena parte de 2021 y 2022».

Ordenó al gabinete económico presentar un proyecto de ley para simplificar y abaratar los procesos de exportación en Venezuela, favorecer los procesos productivos exportadores y ampliar el financiamiento en divisas para los sectores que producen bienes, riquezas y empleo.

1x10 y servicios públicos

Resaltó Maduro la creación del 1x10 del Buen Gobierno, y el lanzamiento de la aplicación VenApp, «que ha pasado de un millón de usuarios en unos meses. Promete convertirse en una súper red social de los pueblos de Venezuela y más allá de Venezuela». Indica que VenApp «es producto de emprendedores jóvenes venezolanos».

El 1x10 permitió «priorizar la atención de problemas urgentes y sensibles que tiene el pueblo todos los días, y establecer una conexión directa de gobernantes con el pueblo que denuncia, que alerta, que propone. Siempre digo: a pesar de los avances y logros, todavía hay un mundo por hacer, por construir, y el 1x10 del Buen Gobierno se pierde de vista».

Maduro indicó que, gracias al 1x10, «logramos atender el 87% de las denuncias de fallas de servicios de agua, que sigue siendo muy grave en todo el país y debemos atender con mayor profundidad». En el sector electricidad, se atendió el 82% de denuncias hechas por el 1x10, indicó Maduro.

Recordó que el gobierno firmó con la oposición un tratado para rescatar 3.150 millones de dólares secuestrados en EEUU e invertirlos en el servicio de agua, electricidad, salud, educación. «Estamos esperando que el gobierno de EEUU cumpla su palabra y libere esos recursos».

Bricomiles

Se crearon las Bricomiles (Brigadas comunitarias y militares para educación y salud) con el fin de atender problemas en educación y salud. Indicó que las Bricomiles tienen un potencial increíble. «Ante la guerra económica y las sanciones, sin un puto dólar en la mano, fueron junto al poder militar y al poder popular a recuperar las escuelas, los liceos, los centros de salud», enfatizó el Presidente venezolano. Dijo que lo hicieron «con voluntad, con las manos, con creatividad, con mucho amor, con mucha vocación».

Indicó que hay que continuar unidos y vigilantes, conscientes y unidos para enfrentar cualquier tipo de perturbación, sea comercial, económica, social, financiera, para mantener el pulso firme sobre los procesos de crecimiento y diversificación. «Creo que estamos en una nueva época a nivel regional. Venezuela tiene que plantearse grandes metas de aquí en adelante. Una nueva época de transición, donde combinemos la capacidad de resistir dificultades», señaló Maduro.

Indicó que hay que estar muy atentos, porque hay una estrategia del «enemigo invisible», de «financiar la perturbación social por debajo». «Tratar de aprovecharse del daño que hacen con las sanciones para tratar de confundir a sectores del pueblo y retrogradar a la época de las guarimbas y la desestabilización». «No lo vamos a permitir, y nuestro pueblo no lo puede permitir. Máxima conciencia, máxima movilización del pueblo y máxima unión», señaló.

Seis líneas de trabajo

Para terminar, Maduro dio a conocer las seis líneas de trabajo para su gobierno en el año 2023. Las línea son:

Consolidar el crecimiento económico, diversificación de la economía y generación de riquezas con igualdad. Señala que hay que avanzar en «curar las heridas» y «las desigualdades que se han creado producto de la guerra económica y las sanciones». Expandir la protección y la seguridad social a todo el pueblo venezolano, en especial a las víctimas del bloqueo económico. Se relanzarán las misiones y grandes misiones. Señaló que habrá «un plan especial» de inversión social, infraestructura social, lucha contra la pobreza, la miseria y las necesidades, combinado con el 1×10. Espera activarlo en el primer trimestre de 2023. Ampliar la presencia del poder popular. Señala que se hará un esfuerzo especial en la frontera. Ejecutar un plan de seguridad integral de la nación. El mismo deberá «garantizar la revolución de justicia», garantizar la paz, moralizar las fuerzas policiales y del orden. Señala que hay que fortalecer los cuadrantes del paz. Avanzar en la independencia integral y la descolonización de Venezuela. «Un pueblo sin identidad es un pueblo que pierde el rumbo, que desvaría, que empieza a darse vueltas a sí mismo. Pierde la perspectiva de su construir y de su historia», dijo Maduro.»Por eso, es necesario profundizar el proceso de la revolución educativa y cultural de Venezuela, ir a un proceso de descolonización y de construcción de nuevos valores en la cultura, en la vida social. Ir a un proceso de independencia integral que asuma todas las dimensiones de la independencia nacional: la económica, científica, tecnológica, educativa, cultural. ¡Todas las dimensiones de un país independiente, que afirma su identidad y valores! Un pueblo con valores, independiente. ¡Vamos a afincarnos duramente!».Pide producir todo en Venezuela, abastecernos con el esfuerzo propio, generar las riquezas que necesitamos y sentirnos felices de lo que somos. Avanzar en la consolidación de una nueva geopolítica regional, una nueva integración, en la integración de la Patria Grande. Señala que lo ha hablado con el Presidente de Brasil, Luis Inacio Lula Da Silva; con el de Colombia, Gustavo Petro y con el de Argentina, Alberto Fernández.»Está llegando una ola nueva, especial, para juntar los esfuerzos de América Latina y el Caribe, y conformar un poderoso bloque de fuerzas políticas, de poder económico, que le hable al mundo, que invite al mundo a la integración y a la construcción de nuevos polos de poder». Cita a Xi Jinping, presidente de la República Popular China, y a Vladimir Putin, presidente ruso, y señala que para que llegue ese nuevo mundo hace falta un bloque latinoamericano y caribeño, cohesionado y unido. «Venezuela se pone al frente de la batalla por la construcción de ese mundo», señaló.

Maduro finalizó su discurso señalando que la mayoría abrumadora de venezolanos se han plantado ante circunstancias adversas. «En Venezuela podemos transitar tiempos mejores. Pueden haber dificultades, pero las enfrentaremos. Alguien las podría tratar de manipular, pero las enfrentaremos». Indicó: «¡Nuestro pueblo se merece una Venezuela mejor, y la vamos a construir! Vienen tiempos de renacimiento, de un pueblo unido, esforzado, que merece la victoria».

El Presidente fue recibido en el Palacio Federal Legislativo, ante las y los diputados, el Presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez; del Tribunal Supremo de Justicia, Gladys Gutiérrez; del Poder Electoral, Pedro Calzadilla; y del Poder Moral, así como embajadores, alcaldes y demás autoridades.

En las afueras del Palacio también fue recibido por representantes de las delegaciones que recibieron Récords Guinness en 2022 por la mayor banda o agrupación folklórica del punto (graita zuliana) y por la mayor rueda de salsa casino del mundo.