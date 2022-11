Documento de Identidad para Asier Zaloña y para quienes están en condición de Refugiados en Venezuela

Comunicado a la Opinión Publica

Asier Guridi Zaloña, refugiado politico vasco en la República Bolivariana de Venezuela, hoy martes 15 de noviembre de 2022, comunico que comienzo una iniciativa de movilización y lucha ante la sede principal del SAIME en Caracas, con la finalidad de solicitar mi cedula de identidad, tal como ordenó la Comisión Nacional de Refugiados, con votos de los Ministerios del Interior, Defensa y Cancillería. Así pues, estamos hablando de que el organismo Saime está desacatando, desobedeciendo e incumpliendo una orden de Estado emanada desde la Comisión Nacional para los Refugiados (CONARE).

El día 7 de diciembre de 2021 di por finalizada una huelga de hambre que llevaba a cabo ante el Consulado General de España en Caracas, cuando se me entrego el documento en que la Conare reconocía mi condición de refugiado por motivos objetivos… en ese mismo documento se me remitía al Saime para adquirir la condición de cedula de transeúnte, tal como está previsto en el artículo 13 del Reglamento de la Ley Orgánica de Refugiados y Refugiadas, Asilados y Asiladas. Pero el Saime ha ignorado repetidas veces las solicitudes por escrito de mi cedula de identidad; se niega a entregar copia sellada de los escritos y carpetas que se han introducido en dicho organismo; para así facilitar aún más el silencio administrativo reiterado ante las solicitudes de cedula. El Saime no contesta, ni si ni no, ignora y deja indocumentados a las personas en condición de refugio en Venezuela.... Esto no siempre ha sido así; antes en tiempos en los que Dante Rivas era director del Saime, un funcionario de la Conare acompañaba al refugiado a las oficinas del Saime y éste salía con su respectiva cedula de identidad.... Tampoco es una decisión especifica contra el refugiado político vasco Asier Guridi Zaloña; sino es una decisión relativamente reciente del Saime que está repercutiendo también a Asier Guridi, igual que al resto de personas que han adquirido la condición de refugiados en Venezuela en los últimos tiempos....

Esta protesta pacífica apegada a la Constitución Venezolana, tendrá una primera fase que denominaremos plantón continuado ante la sede principal del Saime en la Plaza Miranda/Av. Baralt de Caracas. Con la finalidad de informar, solidarizar y reclamar a las autoridades del Saime, que cumplan con la solicitud de la Conare de otorgar cedula a las personas en condición refugiados en la República Bolivariana de Venezuela. Luego llegaría una segunda fase de esta protesta, activando otro tipo de lucha, hasta obtener la correspondiente cedula de identidad. Quiero hacer constar que la protesta que hoy inicio no va dirigida contra el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, el cual me ha otorgado la condición de refugiado, sino contra la institución SAIME que incumple, de manera reiterada, la orden de Conare de otorgar documentos a quienes han adquirido la condición de refugiado

Señalar que Asier Guridi tiene un hijo venezolano de 14 años que actualmente está sufriendo las consecuencias de que el Saime ignore la solicitud de cedula de identidad de su padre. Años sin poder poner en orden y rectificar documentos imprescindibles del hijo, por estar bloqueado en indocumentación por el Saime.