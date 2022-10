(VIDEO) COVID-19: Venezuela reportó 47 nuevos contagios de transmición comunitaria en las últimas horas

Este martes en el día 940 de pandemia en Venezuela, la Comisión Presidencial para la Prevención, Atención y Control de la covid-19 informa que en las últimas horas se registraron 47 nuevos contagios en el territorio nacional.



Así lo informó a través de su cuenta en Twitter, la vicepresidenta Delcy Rodríguez quien precisó que todos los casos fueron por transmisión comunitaria, de los cuales, 25 son hombres y 22 mujeres.



Indicó que los casos comunitarios están ubicados en los estados: Miranda (16), Yaracuy (10), Anzoátegui (6), Bolívar (4), Aragua, Nueva Esparta y Barinas con (2 c/u), Lara, Carcas, Zulia, Amazonas y Carabobo con (1 c/u).



Rodríguez, indicó que, el estado donde en las últimas horas se detecta el mayor número de nuevos casos es Miranda (16), con contagios activos en 4 municipios; Simón Bolivar (7), Independencia (5), Baruta (3) y Lander (1).



En la presente jornada no se reportaron decesos por el virus en todo el territorio nacional.



En la semana 135 y día 940 de pandemia en Venezuela, estas son sus estadísticas generales:



– Total de contagios: 545 mil 013



– Pacientes recuperados: 538 mil 739 (99%)



– Casos activos actuales: 456



– Total de fallecidos: Cinco mil 818.



El Coronavirus no se ha ido y debemos reforzar la protección para evitar contagios. Las medidas de bioseguridad y la vacunación siguen siendo las mejores herramientas para enfrentar al virus. Reiteramos el llamado a mantener los cuidados especiales y a no bajar la guardia, exhortó la Vicepresidenta Ejecutiva.





Con información de prensa VTV.