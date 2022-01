(VIDEO) Venezuela continúa flexibilización y jornadas de vacunación en todo el país para prevenir la COVID-19

17.01.22 - Venezuela continua realizando jornadas de vacunación este lunes cuando se inició una nueva semana de flexibilización total, así lo destacó la Vicepresidenta Ejecutiva Delcy Rodríguez a través del Twitter.



En este sentido, la Vicepresidenta enfatizó que los venezolanos no deben bajar la guardia en los cuidados Básicos contra el COVID-19, ya que “el virus no se ha ido”.



Asimismo ratifico su llamado a participar en las jornadas de vacunación que actualmente se ejecutan en el país.



Cabe destacar que actualmente el 95 % de la población se encuentra vacunada y el Gobierno nacional cuenta con vacunas para el refuerzo todo el año 2022.



“Continuamos la flexibilización abierta en todo el país, pero el virus no se ha ido. ¡Sigamos atendiendo el llamado del presidente Nicolás Maduro a cuidarnos y a vacunarnos!”, manifestó Rodríguez a través de su cuenta en la red social Twitter.





Con información de Prensa YVKE.