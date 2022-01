Maduro solicita a la AN investigar últimas acciones de exparlamentarios aliados a Guaidó

4 de Enero - Este martes durante reunión con los diputados pertenecientes a los partidos que integran la alianza del Gran Polo Patriótico Simón Bolívar (Gppsb), que suman la mayoría del parlamento, el jefe de Estado venezolano recalcó que la AN en ejercicio debe "plantarse firmemente y pedir justicia para estos delincuentes y su bandidaje".



Al respecto, el presidente solicitó a la Asamblea Nacional que active una investigación contra el grupo de exdiputados que en las últimas horas llevaron a cabo lo que calificó como "un latrocinio contra activos de la República secuestrados en el exterior".



Agregó el Jefe de Estado que: "Esta AN tiene que abrir una investigación de los últimos acontecimientos de la fenecida y proimperialista Asamblea Nacional, y cómo se reparten ante los ojos de los venezolanos las riquezas que fueron robadas, como se reparten Monómeros y Citgo".



Asimismo, añadió que "ya es hora de que se destape la olla podrida que se dieron repartiéndose el botín que le han robado a las cuentas bancarias del país", indicó al tiempo que denunció el "madrugonazo" que asegura dieron estos exparlamentarios al repartirse "de manera grosera" estos activos.



Por su parte Maduro instó al Poder Legislativo: "Esta AN debe activar los mecanismos constitucionales y legales con los que cuenta para que los órganos de justicia tomen cartas en el asunto en torno a los hechos que se han suscitado en las últimas horas".