Venezuela califica de falsas las acusaciones de una denominada "Misión de Verificación de Hechos" ante la ONU

La República Bolivariana de Venezuela rechazó las falsas acusaciones emitidas por la denominada Misión Internacional de Verificación de los Hechos, en el marco de las discusiones de la 52º sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.



"Venezuela rechaza el uso político de los mecanismos internacionales de derechos humanos y las falsas acusaciones realizadas por la denominada Misión Internacional de Verificación de los Hechos durante la 52° sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU", detalló el funcionario en un mensaje a través de su cuenta de Twitter, el cual acompañó con el comunicado oficial de su Gobierno.





Durante la celebración de la sesión número 52 del Consejo de DDHH, la misión de la ONU presentó un informe en el cual señaló el aumento de la represión contra las Organizaciones no Gubernamentales (ONG) en el país sudamericano, así como la continuidad de violaciones de DDHH contra los ciudadanos.Ante ello, el Gobierno indicó en el comunicado que dicha misión fue establecida a partir de una "cuestionada" resolución promovida por un grupo reducido de gobiernos.En el texto, la administración de Nicolás Maduro afirmó que el objetivo de la Misión es seguir atacando a las instituciones venezolanas, como parte de la política "cambio de régimen" impulsada por autoridades de Estados Unidos.El Gobierno señaló que "mientras Venezuela avanza cada más en su diálogo y cooperación con la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OHCHR), la infame misión" del organismo "pretende seguir tergiversando la realidad con falsas matrices mediáticas".En ese sentido, Venezuela destacó que no reconoce mecanismo de "tutelaje o monitoreo" como esta misión y reiteró su voluntad de seguir cooperando con el Consejo de DDHH de la ONU.En octubre de 2022, el Consejo de DDHH de la ONU acordó extender dos años el mandato de la misión que investiga y documenta presuntas violaciones de los derechos humanos en Venezuela.La misión fue creada en septiembre de 2019 por un período de un año para evaluar presuntas violaciones de los derechos humanos cometidas en Venezuela desde 2014.A continuación el texto íntegro del Comunicado Oficial:Venezuela rechaza falsas acusaciones de denominada Misión de Verificación de Hechos ante la ONULa República Bolivariana de Venezuela rechaza las falsas acusaciones realizadas por la denominada Misión Internacional de Verificación de los Hechos, en el marco de las discusiones de la 52º sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.Esta pseudo Misión, establecida a partir de una cuestionada resolución promovida por un reducido grupo de gobiernos, es muestra palpable del doble rasero y el uso político de los mecanismos internacionales de derechos humanos, con la sola finalidad de seguir atacando a las instituciones venezolanas como parte de la política de “cambio de régimen”, impulsada por las autoridades de los Estados Unidos de América.Mientras Venezuela avanza cada vez más en su diálogo y cooperación con la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la infame Misión de Determinación de Hechos pretende seguir tergiversando la realidad con falsas matrices mediáticas, dirigidas a dar aliento a los grupos más extremistas que constantemente intentan alterar la paz y atentar contras las instituciones democráticas del país.Venezuela ratifica que no reconoce, ni reconocerá, mecanismos de tutelaje o monitoreo como esta hostil Misión, que dilapida los recursos de la ONU y claramente transgrede los pilares fundamentales del multilateralismo y los principios que rigen las labores del Consejo de Derechos de Humanos, así como los propósitos y principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, las resoluciones pertinentes de la Asamblea General y demás instrumentos relevantes.La República Bolivariana de Venezuela reitera su voluntad de seguir cooperando con el Consejo de Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, siempre sobre la base del diálogo genuino y en estricto apego a los principios de objetividad, no selectividad, imparcialidad, respeto a la soberanía y no injerencia en los asuntos internos.Con información de La Radio del Sur.