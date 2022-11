Venezuela y Argentina serán los primeros países con los que Brasil afianzará lazos en la gestión de Lula

Venezuela y Argentina serán los dos primeros Estados con los que Brasil restablecerá las relaciones diplomáticas después de la subida de Luis Inácio Lula Da Silva al poder, declaró el director del Centro de Estudios Iberoamericanos de la Universidad Estatal de San Petersburgo, Víctor Jéifets.



Recordó que durante el Gobierno del exmandatario brasileño Jair Bolsonaro las relaciones con Buenos Aires "fueron muy malas", pues el presidente argentino, Alberto Fernández, "no ocultaba sus simpatías hacia Lula".



El catedrático destacó que en la época del mandato de Bolsonaro "solo hubo relaciones muy oficiales entre Argentina y Brasil, mientras durante los gobiernos anteriores hubo también lazos a nivel de cancilleres, y a nivel de otros ministerios".



"Con el regreso de Lula al poder las relaciones entre Brasil y Argentina van a ser mucho más amistosas y mucho más cercanas", determinó.



Respecto a Venezuela, el profesor y fundador del Foro Internacional Rusia e Iberoamérica, considera que Lula "restablecerá el reconocimiento del Gobierno de (el presidente venezolano, Nicolás) Maduro, porque nunca rompieron las relaciones diplomáticas" entre ambos países.



"Aunque no creo que vayan a volver al nivel de las relaciones muy cercanas, casi aliadas, como las que habían tenido Lula y [el expresidente venezolano] Hugo Chávez", indicó.



Según Jéifets, "si Lula y el PT (Partido de los Trabajadores) reconocen que hay problemas con los derechos humanos en Venezuela", entonces los lazos entre Brasilia y Caracas no estarán al mismo nivel que tuvieron durante la primera década del siglo XXI.



"Va a haber una postura mucho más suave de Brasil hacia el gobierno venezolano", agregó.