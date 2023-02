(VIDEO) CVG y Gobierno incumplen acuerdos y toman represalias contra integrantes de mesa de diálogo

03-02-23.-Trabajadores de la Siderúrgica del Orinoco que integran la mesa permanente de diálogo, conformada el pasado 13 de enero con autoridades de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) y funcionarios de la Gobernación como parte de los acuerdos tras las protestas obreras, denunciaron que sus fichas laborales fueron desactivadas el 1 de febrero.



Volvieron a protestar junto a trabajadores de las otras industrias básicas, como Maderas del Orinoco, frente a la CVG, este jueves exigiendo sus derechos. Conversamos con Raiza Pulido, una de las voceras.



Los trabajadores denunciaron las violaciones a sus derechos y que estas acciones de desactivación de sus fichas violentan los acuerdos alcanzados en las mesas de trabajo, en los cuales las autoridades regionales prometieron que no habría represalias ni despidos contra los manifestantes, tras los cinco días continuos de protestas que llevaron a cabo desde el 9 de enero.





Por eso es que este jueves 2 de febrero, varias centenas de trabajadores de las industrias básicas nuevamente volvieron a reclamar frente a la sede de la Corporación Venezolana de Guayana para solicitar una reunión con el presidente de la corporación, Pedro Maldonado.Frente a tal situación, desde La Izquierda Diario conversamos con Raiza Pulido, trabajadora de Maderas del Orinoco – Mavetur, y vocera de sus compañeros en la mesa de diálogo ante el gobierno tras las protestas de hace dos semanas en Guayana.“Nosotros los trabajadores que conformamos la mesa permanente por las reivindicaciones de los trabajadores de las empresas básicas de Guayana estamos denunciando que desde los entes gubernamentales ya se había decidido romper lo que era la mesa, pues el mismo presidente de Sidor, Néstor Astudillo, estaba arremetiendo contra los trabajadores. Hizo desactivaciones de las fichas de los trabajadores de Sidor que eran parte de la mesa permanente”, declara Raiza Pulido.“Y por supuesto, al verse rota esta mesa por parte prácticamente de los entes gubernamentales y del presidente de Sidor y no instalarse las otras mesas por incumplimiento de ellos, los trabajadores decidimos el día martes 31 de enero ir a la Corporación Venezolana de Guayana a pedirle respuesta al señor Pedro Maldonado, presidente de la CVG, le pedimos una audiencia para este jueves 2 de febrero, y para que recibiera a una delegación.”Además, enfatiza que “no estaban cumpliendo, ni el presidente de Sidor Astudillo, ni el gobernador del estado Bolívar, Ángel Marcano, ni Pedro Perales de la Central Bolivariana de Trabajadores, ni el señor diputado por el Psuv Roy Quiaragua, que era los que estaban en representación gubernamental por parte del Estado, y que estaban sirviendo de mediadores, con lo que tendría que ser la instalación de las mesas que nunca se dieron. Hubo incumplimiento de la instalación de las mesas en todas las empresas básicas de Guayana”.En estos momentos, gran parte de los trabajadores de las empresas básicas de Guayana estamos unidos, porque sufrimos los mismos atropellos, las mismas violaciones de los derechos humanos, las mismas violaciones a los derechos laborales establecidos en los contratos colectivos y en la Ley Orgánica del Trabajo.Raiza Pulido denuncia que en el caso de Maderas del Orinoco - Mavetur, “se hizo el despido masivo más grande de Venezuela en los últimos 20 años, despido masivo de más de 1700 trabajadores desde el 2019, donde muchos de los cuales tienen orden de reenganche emitidas por las inspectorías del trabajo, emitidas por tribunales con sentencia firme y la empresa se niega a reincorporarlos. Además, el Ministerio del Trabajo tiene muchos procedimientos parados en las inspectorías del trabajo tanto en Monagas como en el estado Bolívar. Por supuesto también denunciamos que la presidenta de Mavetur, Heidy Oropeza, se niega a sentarse a discutir con los trabajadores.”La representante de sus compañeros de trabajo de Mavetur, recalca que “Los trabajadores llevamos más de tres años en esta lucha y no nos dan la cara. Entonces nosotros buscamos una instancia superior para que den respuesta, ya que los presidentes de las empresas de Guayana no dan respuestas. Siendo así que pedimos audiencia con el mismo presidente de la CVG, Pedro Maldonado, la intención es hacer mesas y reunirnos con los presidentes de las empresas que puedan al fin darles respuesta a los trabajadores, y por supuesto devolverles todos los derechos que se han obtenido a lo largo de los años, a lo largo de todas las luchas. Por supuesto exigimos nada más de lo que está escrito, lo que está plasmado en lo que son las contrataciones colectivas. Entonces todo eso lo han incumplido con el argumento de que por el bloqueo económico, que por emergencia económica.”Reclaman la derogación de leyes y memorandos antiobreros que violan todos sus derechos, el acoso, el amedrentamiento y los abusos laborales. “Estamos exigiendo que se derogue el Memorando 2792, eso es una afrenta contra los trabajadores. A los trabajadores no se les paga en los conceptos que deberían aplicarse de acuerdo a las contrataciones colectivas, sino que hacen unos cálculos que vienen de Caracas que no se sabe cómo los hacen, porque ni siquiera se les entrega a los trabajadores listines de pagos, ni constancias de trabajo, y prácticamente ni fichas ellos están entregando en las empresas. Entonces somos una suerte ya de lejano oeste en las empresas básicas de Guayana y en Venezuela, aquí no se entrega documentación de ningún tipo a los trabajadores, con lo cual eso permite ampararse.”Entonces nosotros estamos pidiendo que se respete a la base trabajadora, estamos pidiendo que cese el acoso laboral, persecución, el amedrentamiento, la detención de trabajadores, presos simplemente por reclamar un derecho adquirido.“En esta lucha estamos los trabajadores de las empresas básicas de Guayana más que nunca unidos, más que nunca haciéndole frente a toda esta serie de abusos. Y bueno, el llamado es hasta la presidencia de la República, el Sr. Nicolás Maduro, que se hace llamar presidente obrero, que se ponga a derecho con los trabajadores de Venezuela. Estamos exigiendo simplemente que se nos respeten todos nuestros beneficios y todos nuestros derechos adquiridos en largos años de lucha”, concluye la trabajadora de Maderas del Orinoco, Raiza Pulido.