MAGA Movimiento pro-Trump afirma que la CIA estaría dando información falsa a Trump para llevarlo a un fracaso total con Venezuela

Figuras del movimiento MAGA, incluyendo a los creadores de contenido de extrema derecha Alex Jones y Nick Fuentes, afirmaron que la Agencia Central de Inteligencia (CIA) estaría proporcionando información falsa al presidente de los Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, sobre Venezuela.

Según declaraciones publicadas en redes sociales, Jones y Fuentes alertaron sobre un posible sabotaje. Específicamente, sugieren que la CIA prepara una operación de cambio de régimen que podría resultar en un conflicto atascado para Estados Unidos.

Además, Jones comparó la situación con operaciones anteriores de la agencia en Irak y Siria. A su vez, argumentó que históricamente estos esfuerzos crearon inestabilidad y crisis de refugiados.

Finalmente, los comentaristas pro Trump expresaron su preocupación sobre las posibles consecuencias regionales. Aunque se mostraron críticos del Gobierno del presidente Maduro, advirtieron que un cambio de régimen podría generar resultados impredecibles para América Latina.