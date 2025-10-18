Baltazar Garzón: ataques a supuestas narcolanchas “son una aberración”

El exjuez español Baltasar Garzón criticó este viernes desde la ciudad colombiana de Barranquilla las operaciones militares de Estados Unidos en el mar Caribe con el pretexto de combatir el narcotráfico y afirmó que bombardear supuestas narcolanchas es «una aberración».

«Bombardear lanchas diciendo que son narcotraficantes es una aberración, es una vuelta a la selva, partiendo de la base de que la selva sí tiene unas reglas y éstas no son reglas, sino imposiciones», dijo Garzón durante el conversatorio ‘Jurisdicción universal, justicia restaurativa y memoria democrática’ en la Universidad Simón Bolívar de Barranquilla.

En relación con los recientes ataques estadounidenses a embarcaciones cerca de las costas de Venezuela bajo la justificación de combatir el narcotráfico, el exjuez afirmó que «invadir a un país es delictivo y que rodear a un país, guste o no su sistema político, es una agresión internacional».

Hay una «regresión hacia cosas que no podíamos imaginar» que ponen en juego el significado de los derechos humanos, señaló Garzón, quien en su calidad de juez de la Audiencia Nacional de España investigó casos de crímenes de lesa humanidad, terrorismo, narcotráfico y corrupción política.

«Dónde está el principio de presunción de inocencia, dónde están las instituciones nacionales e internacionales, por qué no se detiene a las personas y se les lleva ante un juez o ante un fiscal. Es el poder de la voluntad del que manda, y eso no puede ser», agregó.

Baltazar Garzón cobró notoriedad internacional por dirigir acusaciones contra Augusto Pinochet, la dictadura argentina, la violación de derechos humanos por parte de militares estadounidenses en la prisión de Guantánamo y crímenes históricos del franquismo en España.