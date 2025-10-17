The Washington Post: EEUU despliega helicópteros de combate cerca de Venezuela

Referencial Credito: Web

17-10-25.-Helicópteros de Operaciones Especiales de Estados Unidos efectuaron ejercicios de entrenamiento en los últimos días en aguas próximas a Venezuela, en medio de un aumento de la tensión entre ambas naciones por el despliegue estadounidense en el Caribe, informó este jueves The Washington Post.



Los helicópteros de ataque MH-6 Little Bird y MH-60 Black Hawk volaron a principios de octubre a menos de 145 kilómetros de la costa venezolana, cerca de plataformas petroleras y de gas, según imágenes analizadas por el medio.



Un funcionario estadounidense informó, bajo condición de anonimato, que las aeronaves realizaban vuelos de entrenamiento en la región, y negó que tuvieran relación con una posible operación militar estadounidense en Venezuela.



El despliegue de los helicópteros en la región se une al de otras fuerzas de combate como embarcaciones y aeronaves con las que Estados Unidos dice querer combatir el narcotráfico.



Además, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, autorizó operaciones encubiertas de la CIA en Venezuela.



Trump declaró el miércoles que estudia la posibilidad de llevar a cabo ataques contra el narcotráfico en territorio venezolano tras haber hundido en el mar supuestas embarcaciones de traficantes de drogas.



Los ataques contra cinco embarcaciones -que Washington asegura que transportaban drogas- en costas internacionales cerca de Venezuela, han costado la vida a aproximadamente una treintena de personas.



La administración Trump acusa al mandatario venezolano, Nicolás Maduro, de liderar el Cartel de los Soles, algo que el gobierno de Caracas rechaza y denuncia una campaña de intimidación por parte de Estados Unidos.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 577 veces.

La fuente original de este documento es:

Efe (https://www.efe.com/)